رئيس الوزراء يزور مصنع آي لوك في ميت غمر لدعم الابتكار المصري

رئيس الوزراء يفقد مصانع شركة آي لوك في الدقهلية مؤكدا دعم الشركات المبتكرة وبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة العالمية وتطوير المنتجات المحلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية ، على التزام الحكومة الراسخ بدعم الشركات المصرية التي تركّز استثماراتها على الابتكار والتصميم وتطوير المنتجات الجديدة. وجّهِت الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية المحلية كركيزة أساسية لبناء صناعة وطنية تنافسية قادرة على منافسة الشركات العالمية. يأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة لتطوير البنية الصناعية الوطنية وبناء علامات تجارية مصرية تحظى بمصداقية وصدى واسع في الأسواق الدولية.

زيارة ميدانية لمصنع آي لوك في ميت غمر

تفقد رئيس الوزراء مصنع شركة آي لوك للأدوات الكهربائية وحلول الأمان، والموجودة في المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، للاطلاع المباشر على سير عمليات التصنيع والنشاطات الإنتاجية للشركة.国华رافق الدكتور مصطفى مدبولي في الجولة العديد من المسؤولين وقيادات المؤسسة، حيث اطلع عن كثب على مراحل إنتاج الأدوات الكهربائية وأنظمة الأمان التي تقدمها الشركة. تضمنت الزيارة جولة تفصيلية داخل خطوط الإنتاج الحديثة والمعامل المخصصة للتحكم في الجودة وإجراء الاختبارات الدقيقة على المنتجات قبل طرحها للسوق.

Also read فيلم حدوتة يسجل أعلى إيراد يومي لفيلم مصري خارج مواسم الأعياد.. وشقيقة حلمي: يتدرس

تطوير المنتجات وحصولها على براءات اختراع

شكّلت نماذج من المنتجات المبتكرة التي طورتها شركة آي لوك نقطة اهتمام رئيس الوزراء، حيث تمتلك الشركة براءات اختراع مسجلة في مصر وعدد من الأسواق العالمية. تم خلال الجولة مناقشة استراتيجية الشركة للتوسع في الصناعات الكهربائية، والتي تتماشى مع أهداف الدولة في زيادة الاعتماد على القدرات المحلية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن امتلاك مثل هذه التقنيات والابتكارات يسهم بشكل مباشر في رفع قيمة المنتج المحلي وتصديره بأسعار تنافسية، مما يعزز من ميزان المدفوعات ويعيد تدوير الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري.

تهيئة البيئة الداعمة للاستثمار الصناعي

أعلن رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بشكل جدي على تهيئة بيئة مواتية لنمو الشركات الصناعية وتسريع وتيرة توسعها، من خلال حزمة من الإجراءات التي تشجع الاستثمارات الإنتاجية. تهدف هذه السياسات إلى تقليل المعوقات البيروقراطية وتحفيز القطاع الخاص على تطوير منتجاته باستمرار. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التركيز على تطوير المنتجات وزيادة الاعتماد على الكوادر والقدرات المحلية يمثل استراتيجية وطنية لبناء صمود اقتصادي قادر على مواجهة التحديات العالمية.

Advertisement

آثار التطور الصناعي على المواطنين والاقتصاد

تسعى هذه المبادرات إلى خلق تأثيرات اقتصادية ملموسة من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. يؤدي دعم الشركات المبتكرة مثل آي لوك إلى نقل المعرفة التكنولوجية وتمكين الشباب المصري من العمل في مجالات الهندسة والتصميم المتقدمة. يتوقع من هذا التوجه أن يرفع من الكفاءة الإنتاجية ويخفض تكاليف الاستيراد من خلال إنتاج بدائل محلية عالية الجودة. في ظل هذه الإجراءات، تزداد فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى الأسواق العالمية من خلال الاعتماد على التصاميم المصرية الفريدة.

مستقبل الابتكار الصناعي في المنطقة الاستثمارية

تعتبر زيارة مدينة ميت غمر جزءاً من خريطة زيارات ميدانية واسعة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات. تهدف الحكومة إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في مناطق استثمارية أخرى لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية. من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود المركزة إلى زيادة حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. تبقى الالتزامات المعلنة بشأن دعم الابتكار وتصدير المنتجات علامة فارقة في مسار التحول الصناعي الذي تشهده مصر حالياً.