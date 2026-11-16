رئيس النواب يعلن رفع القيود عن أوقاف الأمير مصطفى عبد المنان واستعادة الطمأنينة للمواطنين

رئيس مجلس النواب يعلن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي برفع القيود عن أراضي أوقاف الأمير مصطفى عبد المنان في دقهلية ودمياط وكفر الشيخ لاستئناف معاملات المواطنين.

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية السامية برفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان. يأتي هذا القرار بعد توقف طويل للعمليات العقارية في مناطق متفرقة من البلاد، مما استدعى تدخلاً فورياً من الحكومة لاستعادة سيولة السوق العقاري وحماية حقوق المال العام وأفراد المجتمع.

جاء هذا الإعلان أثناء كلمة رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث أكد السيد المستشار هشام بدوي أن القرار الصادر يمثل استجابة مباشرة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية). يهدف هذا الإجراء الحيوي إلى حل مشكلة مستمرة منذ فترة، كانت تؤثر سلباً على حقوق آلاف المواطنين الذين يعانون من جمود في تعاملاتهم المالية والعقدية.

Also read رحمة أحمد تكشف كواليس طردها من التصوير بسبب مصطفى غريب وتفاصيل رحلتها مع خسارة الوزن

تفاصيل القرار الرئاسي وآليته التنفيذية

حدد رئيس النواب الآلية القانونية التي تم عبرها هذا التغيير الجذري في الوضع العقاري، مشيراً إلى القرار الصادر تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) الخاص بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026. هذا المنشور كان صادراً عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويشكل الأساس القانوني الذي تم التعديل عليه لفتح الباب مجدداً أمام المعاملات.

كان لهذا المنشور الفني السابق آثار ممتدة استمرت لأشهر طويلة، حيث فرض قيوداً مشددة على البيع والشراء والتسجيل الخاص بالأراضي المتأثرة. أدى هذا التجميد إلى تعطل مصالح حيوية لآلاف المواطنين، الذين عانوا من عدم القدرة على إتمام صفقاتهم أو توثيق عقودهم بشكل قانوني وفعال. الآن، أصبح لدى هؤلاء المواطنين الفرصة لاستئناف معاملاتهم بالكامل وفقاً لأحكام القانون الساري، مما يعيد الحيوية للنشاط العقاري في تلك المناطق.

Advertisement

ردود الفعل والمجتمعات المستفيدة

تطرق السيد المستشار هشام بدوي إلى الجانب الإنساني والقيمي من هذا القرار، مشيداً بأنه أعاد الطمأنينة إلى نفوس المواطنين الذين كانوا في حيرة من أمرهم. أكد رئيس النواب أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) ليست مجرد إجراءات بيروقراطية، بل تعكس نهجاً راسخاً في الإنصات إلى صوت المواطن والتفاعل الفوري مع مطالبه العادلة.

كما أشاد رئيس مجلس النواب بجهود زملائه النواب الذين طرحوا هذه المعاناة تحت قبة المجلس، مما ساهم في تسليط الضوء على حجم الضرر الذي لحق بالمواطنين. وكذلك، هنأ المستشار هشام بدوي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على متابعتها المستمرة للقضية، مما يبرز العمل المؤسسي المتكامل لحماية المصالح العامة. هذه الجهود الجماعية ساهمت في تسريع الحل النهائي للمشكلة التي طال أمدها.

الأثر المستقبلي وتطورات الوضع القانوني

مع رفع القيود، تتوقع الجهات المعنية تعافياً سريعاً في السوق العقاري بالمدنيات الرئيسية التي كانت الأكثر تأثراً، وهي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. هذه المناطق كانت تشهد نشاطاً ملحوظاً قبل فرض التجميد، ومن المنتظر أن تعود وتيرة البيع والشراء والتسجيل إلى معدلاتها الطبيعية في القريب العاجل، مما يحفز الاستثمار المحلي والعمالة المرتبطة بالقطاع العقاري.

يعبر رئيس مجلس النواب باسم نواب الشعب عن خالص الشكر وعظيم التقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة. هذا التدخل المباشر إعلاءً للصالح العام يبرز أهمية الحوكمة الرشيدة في التعامل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية. يبقى الآن دور المؤسسات التنفيذية في متابعة التطبيق الدقيق لهذا القرار لضمان عدم تكرار أي عقبات مستقبلية، وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية بشكل transparent وسريع.