رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT تحت شعار الذكاء الاصطناعي في العمل

افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة الجديدة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT". وعُقد الحدث الذي استمر من 7 إلى 10 نوفمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "AI in Action". اشتمل الافتتاح على مشاركة رسمية عربية وأفريقية ودولية مع شركات تكنولوجيا محلية وعالمية.

تحول رقمي وذكاء اصطناعي في صلب الاستراتيجية

أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين كفاءة الخدمات للمواطنين. شدد مدبولي على أهمية مساهمة هذا القطاع في جهود التوسيع نحو التحول الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن هذا القطاع يحقق مستهدفات اقتصادية عبر زيادة حجم الصادرات المصرية وجذب فرص استثمارية للشركات العالمية.

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أولويات الوزارة نحو المواطن والدولة في 2030

استهل رئيس الوزراء جولته بجناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث استمع لشرح من المهندس رأفت هندي حول استراتيجية "مصر الرقمية". أوضح الوزير أن أولويات القطاع ترتكز على تمكين المواطن عبر تغطية إنترنت أفضل وبكلفة أقل، وتوفير وظائف عالية القيمة. كما ركزت الأولويات على دعم الدولة من خلال بنية تحتية آمنة لترسيخ السيادة الرقمية وريادة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي.

مستهدفات نمو القطاع وزيادة الصادرات الرقمية

حددت وزارة الاتصالات مستهدفات طموحة بحلول عام 2030 تشمل إضافة 200 ألف فرصة عمل وتمكين 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. تشمل الخطة أيضًا تصنيع 30 مليون جهاز محمول في مصر وتصدير 30% من الإنتاج. تهدف الاستراتيجية لزيادة الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار مع الحفاظ على معدل نمو بين 16% و19%.

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عرض تقني متقدم والخدمات الحكومية الرقمية

يُظهر جناح الوزارة في معرض "Cairo ICT 2026" مجموعة من الخدمات التطويرية التي تعكس جهود منظومة الخدمات الحكومية الرقمية. تتضمن العروض خدمات منصة "مصر الرقمية" بما فيها الخدمات الرقمية الحصرية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تستعرض القاعات الأولى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور واللغة والنماذج اللغوية الضخمة والصغيرة.

بنية تحتية رقمية ممتدة وخدمات اتصالات شاملة

تسعى المستهدفات الرقمية للوصول بنسبة نشر الألياف الضوئية إلى 55% ونشر خدمات الجيل الخامس في جميع المحافظات. تستهدف المنصات الحكومية الرقمية الوصول إلى أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية لتعزيز التفاعل مع المواطنين. يبرز جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبادرات السلامة الرقمية للطفل وحوكمة حيازة خطوط المحمول في القاعة الثانية.