رئيس الوزراء يوجه بتأمين سلع عيد الأضحى ويستعرض نتائج النشاط الدبلوماسي للرئيس السيسي في أفريقيا وأوروبا

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي تدابير توفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى، كما استعرض تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا فرنسا ولقاءاته مع مسؤولي الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والقيادات العربية والأفريقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني.

في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل الحكومي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي انعقد بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا الحيوية والملفات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

وقد استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري كافة بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن أمنياته بأن يعود هذا العيد بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل التحديات الراهنة. وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مدبولي بتكثيف كافة الجهود الحكومية لضمان توفير السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة الأسواق والمدن والقرى، مشدداً على ضرورة طرح كميات مضاعفة من السلع الاستراتيجية، وبخاصة اللحوم الحية والمجمدة، من خلال تنسيق وثيق ومستمر بين كافة أجهزة الدولة المعنية، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتجنيبهم أي ضغوطات سعرية خلال فترة العيد.

كما أكد على أهمية تفعيل الدور الرقابي للأجهزة المختصة من خلال إطلاق حملات تفتيشية مشددة ومكثفة على الأسواق والمجازر في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك للتصدي لأي ممارسات احتكارية قد يلجأ إليها بعض التجار، وضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار عادلة ومنافسة. وعلى صعيد النشاط الدبلوماسي والرئاسي، استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الحراك المكثف الذي شهده هذا الأسبوع بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان من أبرز محطاته المشاركة في أعمال قمة أفريقيا فرنسا التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي.

وأشار مدبولي إلى أن كلمة الرئيس السيسي في هذه القمة حملت رسائل قوية وواضحة حول ضرورة إعادة النظر في هيكلية النظام المالي الدولي، معتبراً أن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، وتراجع حجم المساعدات الإنمائية الموجهة للدول النامية، بالإضافة إلى تفاقم أزمات تغير المناخ، تجعل من إصلاح هذا النظام ضرورة حتمية لا غنى عنها لتحقيق السلام والتنمية المستدامة. وقد دعا الرئيس إلى تبني رؤى شاملة ومبتكرة لمعالجة مشكلات تمويل التنمية، من خلال تفعيل آليات تمويلية جديدة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية وخضراء، والتوسع في إصدار السندات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما لفت رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس السيسي على نجاح مصر في المضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح رغم تعاقب الأزمات الإقليمية والدولية، وذلك عبر حزمة من الإجراءات المتكاملة التي شملت ضبط السياسات المالية والنقدية وتطوير البنية التشريعية لتقديم حوافز استثمارية جاذبة، مما يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الأفريقية ومركز جذب للاستثمارات العالمية.

وفيما يخص العلاقات الدولية والتعاون multilateral، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات الرفيعة التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة في نيروبي، ومنها لقاؤه بسكرتير عام الأمم المتحدة الذي تناول التطورات المتسارعة في المنطقة، وبخاصة الأزمة الإيرانية، حيث ساد اللقاء توافق في الرؤى حول خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتأثيراتها السلبية على الاستقرار العالمي، مع التأكيد على ضرورة دعم الحلول السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول. كما تناول رئيس الوزراء تفاصيل لقاء الرئيس مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حيث أشاد الرئيس بالتعاون المثمر مع الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن ارتياحه لانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح في فبراير الماضي، ومؤكداً التزام الدولة المصرية بمواصلة هذه الإصلاحات رغم الضغوط الخارجية.

ومن جانبها، أشادت المديرة التنفيذية بالإرادة السياسية المصرية القوية وبالتزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الانضباط المالي. كما تطرق الاجتماع إلى اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بنظيره الكيني، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية وتنمية حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة لجميع دول الحوض ويضمن الأمن المائي المصري.

وفي سياق ثقافي وتعليمي، أشار رئيس الوزراء إلى افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أن هذه الجامعة تمثل نموذجاً فريداً للشراكة الدولية والتعاون الثقافي والفرانكفوني. واختتم مدبولي استعراضه بالإشارة إلى زيارة الرئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جسدت عمق التضامن المصري الإماراتي في مواجهة التحديات الإقليمية، ومساندة مصر الكاملة لأمن واستقرار الإمارات ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها الوطنية





مصطفى مدبولي عبد الفتاح السيسي الإصلاح الاقتصادي قمة أفريقيا فرنسا الأمن الغذائي

