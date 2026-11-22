الدكتور هشام عزمي يؤكد أن الملكية الفكرية ضمانة لاستدامة الصحافة في ظل التحولات الرقمية وذكاء الآلة، مشدداً على ضرورة موازنة حقوق المبدعين مع حق الجمهور.

استعرض الجهاز المصري للملكية الفكرية ، تحت رئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي ، الجهود الرامية إلى تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نفاذها للأسواق الخارجية، في إطار استراتيجية وطنية شاملة.

الذكاء الاصطناعي وتحديات حماية المحتوى الرقمي

أكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن العلاقة بين الصحافة والملكية الفكرية علاقة وثيقة، حيث تعد الصحافة صناعة قائمة على الإبداع وإنتاج المعرفة والأفكار والمحتوى الذي يستحق الحماية.

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وشدد رئيس الجهاز على أن الصحفي، بما ينتجه من مقالات وتحقيقات استقصائية وتقارير وصور ومواد إعلامية، يعد مبدعا وصاحب حق، وأن حماية الملكية الفكرية تمثل جزءا أصيلا من حماية المهنة ذاتها وصون حقوق العاملين فيها.

واستعرض الدكتور هشام عزمي التحديات التي فرضتها البيئة الرقمية على حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية، في ظل الانتشار الواسع للمحتوى عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من إعادة نشر المقالات دون الإشارة للمصادر.

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دور الهيئة الوطنية للصحافة في التعاون المؤسسي

تم هذا الاستعراض خلال لقاء مفتوح ومؤتمر صحفي مع رئيس الجهاز، شارك فيه نخبة من الصحفيين والإعلاميين ممثلي الصحف القومية والخاصة والمواقع الإخبارية المصرية، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي.

وكان المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد استقبل بمكتبه الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، والوفد المرافق لهما.

ضم الوفد المستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز، والأستاذ هاني محسن، مدير عام مكتب رئيس الجهاز، والأستاذة نسرين هجرس، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالجهاز، حيث رحب رئيس الهيئة بالوفد وأعرب عن تقديره لأهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحفية والجهاز.

استراتيجية 2022 وتوحيد الجهود الوطنية

واستعرض الدكتور هشام عزمي جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الملكية الفكرية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الدولة عام 2022، والتي تستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية وتحديث الإطار التشريعي.

وذكر أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية أكثر تكاملا، وتوحيد الجهود وتطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي والتعاون الدولي، بما يدعم الابتكار والإبداع والاستثمار.

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تأثير التكنولوجيا على مستقبل المصداقية الصحفية

وتناولت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الصحافة، وما يطرحه من تساؤلات بشأن استخدام المحتوى الصحفي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق المخرجات المنتجة باستخدام هذه التقنيات، فضلا عن مخاطر التزييف العميق.

وأكد رئيس الجهاز أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في مواجهة التكنولوجيا أو رفضها، وإنما في توظيفها بصورة مسئولة تضمن الحفاظ على حقوق المبدعين ومصداقية المحتوى الصحفي واستقلالية العمل المهني.

كما أكدت الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم الابتكار وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لبراءات الاختراع.

واختتم اللقاء بتأكيد رئيس الجهاز أن الصحافة ليست فقط طرفا معنيا بحقوق الملكية الفكرية، وإنما شريك أساسي في نشر ثقافتها وترسيخ احترامها داخل المجتمع، لما تقوم به من دور في نقل المفاهيم المتخصصة إلى الجمهور.