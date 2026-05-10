رئيس مركز ومدينة بني مزار يعالج خلافات بين الطرفين بعد واقعة التوسل والانهيار بالبكاء

بعد واقعة التوسل والانهيار بالبكاء التي وقعت أثناء تنفيذ قرار إزالة لأحد المباني المخالفة في بني مزار، تم حل الخلافات بين الطرفين من خلال لقاء بين رئيس مركز ومدينة بني مزار ورئيس الوحدة المحلية، حيث تم احتواء الموقف والإنهاء أي خلافات بينهما بالتراضي.

استقبلت المهندسة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، صاحبة واقعة ال توسل اليها وانهيارها بالبكاء خلال تنفيذ قرار إزالة لأحد المباني المخالفة، وذلك داخل مكتبها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، بحضور أسرة السيدة، في لقاء غلبت عليه أجواء من جبر الخواطر.

محافظ المنيا يهنئ حجاج الجمعيات الأهلية : أنتم سفراء للوطن في الأراضي المقدسة، جامعة المنيا تستقبل لجان الجودة لتقييم كليات التربية النوعية والآداب وعلوم الرياضة، توريد 235 ألف طن من محصول القمح منذ بداية موسم 2026 بالمنيا، وذلك عقب حالة الجدل التي أثارها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضت رئيس مدينة بني مزار على السيدة تسليمها شقة بالإسكان الاجتماعي بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلا أن السيدة رفضت العرض، مؤكدة أنها تمتلك منزلًا في قريتها ولا تحتاج إلى وحدة سكنية. وأوضحت المهندسة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه تم استقبال السيدة وأسرتها داخل مكتبها، وتم احتواء الموقف وإنهاء أي خلافات بين الطرفين.

وأضاف رئيس المدينة، أن ما حدث خلال تنفيذ قرار الإزالة كان في إطار تطبيق القانون وتنفيذ التعليمات، مشيرًا إلى أن المبنى محل الواقعة مخالف ولم يكتمل بناؤه، وأن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع مخالفات البناء وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك. واختتم اللقاء بالتراضي بين الطرفين، وسط تأكيدات على احترام القانون ومراعاة البعد الإنساني في التعامل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بنى مزار رئيس مركز ومدينة بني مزار توسل انهيار بالبكاء إزالة مبنى مخالف تطبيق القانون إجراءات قانونية حالة الجدل مقطع فيديو شقة بالإسكان الاجتماعي تاجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا احتواء الموقف إنهاء خلافات التراضي

United States Latest News, United States Headlines