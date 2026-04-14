رئيس البنك الأهلي: فوز المقاولون العرب منحنا ثلاث نقاط غالية ووضعنا في المركز الثاني مؤقتًا

صرح أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، بأن الفوز على المقاولون العرب في دوري نايل كان هامًا ووضع الفريق في وضع جيد في ترتيب الهبوط. تحدث نصار عن أهمية الفوز، وتفاصيل عن صفقات اللاعبين ووضع الفريق الحالي.

أكد أشرف نصار ، رئيس نادي البنك الأهلي ، أن الفوز على فريق المقاولون العرب منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ورفعه مؤقتًا إلى المركز الثاني في مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز. وأوضح نصار أن هذا الفوز كان بالغ الأهمية، خاصةً بعد فترة من سوء الحظ والعثرات التي واجهت الفريق خلال الموسم الحالي. وأضاف أن الفريق بذل جهودًا مضنية لتحقيق هذا الانتصار، وأن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسؤولية، مما ساهم في تحقيق النتيجة المرجوة. وأشار إلى أن هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ويمنحهم الثقة في قدرتهم على تحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات القادمة، والتقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر. كما شدد على أهمية التركيز في كل مباراة على حدة، وعدم الاستهانة بأي منافس، والعمل بجد واجتهاد لتحقيق الأهداف المحددة.

تحدث نصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال الغندور، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع اللاعبين والجهاز الفني، وتذكيرهم بأهمية الفوز في كل مباراة، وضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب. وذكر أنه يتحدث بشكل دائم مع اللاعبين عن ضرورة اللعب بروح قتالية عالية، والتركيز على التفاصيل الصغيرة، والالتزام بالخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة هي التي تضمن تحقيق الفوز.

في سياق آخر، نفى نصار الدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي لشراء اللاعب أحمد رضا، مؤكدًا أن اللاعب يتمتع بمهارات عالية ومميزة، ولكن لم يتم مناقشة مسألة التعاقد معه مع الجهاز الفني. وأضاف أن النادي يرحب بإنهاء إعارة اللاعب في حال طلب الأهلي ذلك، مؤكدًا على العلاقة الجيدة التي تربط بين الناديين. كما أشار إلى عدم تلقي أي عروض رسمية لضم اللاعب أسامة فيصل، وأن مسألة بيعه أو بقائه سيتم تأجيلها إلى نهاية الموسم، وذلك لإتاحة الفرصة للاعب لإثبات قدراته وتقديم أفضل ما لديه.

بالإضافة إلى ذلك، نفى نصار التفاوض مع اللاعب سيف جعفر للانضمام إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أنه لم يتم عقد أي جلسات مع المدرب أيمن الرمادي لمناقشة مسألة اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة، وأن النادي يركز حاليًا على المباريات المتبقية في الدوري، ويسعى لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأكد على ثقته في قدرة الفريق على تجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن الدعم الجماهيري المستمر هو الدافع الأكبر للاعبين لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير النادي.





