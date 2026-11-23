رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يصل القاهرة في زيارة رسمية لاجتماع السيسي ومناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وصل رئيس مجلس الوزراء العراق ي، علي فالح الزيدي ، إلى العاصمة ال مصر ية القاهرة، اليوم الإثنين، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يمثل الحكومة العراق ية في هذه الزيارة الرسمية. وتُعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء العراق ي إلى الأراضي ال مصر ية منذ توليه مهام منصبه، وذلك وفقاً لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نشرة أخبار عاجلة. ويأتي وصول الوفد العراق ي في توقيت يعكس الرغبة المشتركة في إعادة تفعيل الديناميكية الدبلوماسية والاقتصادية بين العاصمتين Baghdad وCairo.

تفاصيل الزيارة الرسمية والتبادل السياسي

من المتوقع أن يستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والعراقي. يركز الجانبان خلال هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم مصلحة الشعبين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والآراء بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

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أجندة اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

تتضمن أجندة الزيارة الرسمية عقد مباحثات موسعة في إطار الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وهي الجهة التي تُعنى بإدارة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. سيتم خلال هذه الجلسات مناقشة فرص توسيع نطاق التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، مما يفتح آفاقاً جديدة للشركات والمستثمرين في البلدين للاستفادة من المزايا التنافسية الموجودة في كلا السوقين.

بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، سيترقب المجتمع الدولي ومجلس الأعمال العراقي والمصري صدور نتائج ملموسة حول عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، والتي تهدف إلى ترسيخ أركان الشراكة الاستراتيجية وتحويل الخطابات الدبلوماسية إلى مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ. وتهدف هذه الخطوات إلى تنويع مصادر التعاون بما يتجاوز الحدود التقليدية ليشمل مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

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التطورات الأمنية والعسكرية في العراق

في وقت متزامن مع الزيارة الرسمية، أ明确了 الجيش العراقي موقفه بشأن الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية، حيث أعلن أن جميع التشكيلات الأمنية الموجودة في منطقة جرف النصر تخضع لقيادة وسيطرة موحدة. يأتي هذا الإعلان لتعزيز الصورة الأمنية المستقرة في المنطقة وإظهار قدرة القوات المسلحة العراقية على إدارة العمليات العسكرية والأمنية دون تشويش أو تضارب في القيادة.

وعلى جبهة أخرى من المعارك الأمنية، أفادت وزارة الداخلية العراقية عن استحداث 12 نقطة أمنية جديدة لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية، وتحديداً الأنابيب النفطية الموجودة في منطقة جرف النصر. تهدف هذه الخطوة الصارمة إلى تأمين خطوط أنابيب النفط ضد أي محاولات تخريب أو سرقة، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات النفطية التي تشكل عموداً فقرياً للاقتصاد العراقي.

الوضع الاقتصادي والخدمات المحلية

في الجانب الاقتصادي والمحلي، تشهد الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 سعر 5570 جنيهاً للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44.5 ألف جنيه. كما تجاوزت أسعار سبائك الذهب سبائك الـ10 جرامات حاجز 63 ألف جنيه، مسجلة كيلو الذهب سعر 6.3 مليون جنيه، مما يعكس حركة السوق الحالية وتفاعل المستهلكين مع التقلبات العالمية.

على صعيد الخدمات العامة، أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة طموحة لتنفيذ مشروعات صرف صحي جديدة في مدينة أسوان بهدف تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للسكان. تأتي هذه المشاريع كجزء من الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية في المحافظات الجنوبية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في تلك المناطق الحيوية.