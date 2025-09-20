رئيس الوزراء يتفقد منطقة أبو خليفة الصناعية: استثمارات بمليار دولار و 50 ألف فرصة عمل

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيارة تفقدية لمنطقة أبو خليفة الصناعية، وأشاد بالجهود المبذولة لتنمية المنطقة وتوفير البنية التحتية اللازمة. وأكد على أهمية هذه المشروعات في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن المنطقة ستساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية 2030.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية أعرب خلالها عن سعادته بزيارة منطقة أبو خليفة ، مشيراً إلى أن هذه المنطقة كانت مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس منذ عام 2011. وقد تم إجراء دراسات عليها ووضع حجر الأساس، إلا أن التنفيذ الفعلي بدأ في السنوات الثلاث الأخيرة مع توفر الإرادة السياسية لتسريع تنمية المنطقة. أوضح رئيس الوزراء أن اختيار الموقع قبل عام 2011 استند إلى عوامل مثل قربه من الموانئ وخدمته لمحافظات متعددة، مما يخلق فرص عمل كبيرة.

وأكد أن عدم وجود تنمية فعلية سابقاً يعود إلى حاجة الدولة للاستثمار في البنية التحتية أولاً، وهو ما يجني ثماره الآن. أشار الدكتور مدبولي إلى أن المنطقة كانت في السابق مليئة بمياه البحر، ما جعلها غير صالحة للتنمية. تحويل هذه الأرض وإنشاء المصانع يتطلب جهداً و إنفاقاً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير آلاف فرص العمل، وزيادة الصادرات. كما أوضح أن هذه المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها حوالي 20 مليون متر مربع، وأن المرحلة الأولى فقط قيد التنفيذ. ومن المتوقع أن يكلف تأهيل المنطقة وتنفيذ البنية التحتية ومتطلبات الاستثمار حوالي 15 مليار جنيه. ومع ذلك، وبعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، استطاعت المنطقة جذب 40 مشروعاً في طور التنفيذ، بما في ذلك المصنعين اللذين تم افتتاحهما. أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تتضمن استثمارات بقيمة مليار دولار من الخارج، وتوفر 50 ألف فرصة عمل. وأضاف أن الصادرات المتوقعة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً من هذه المشروعات، مع خطط لاستيعاب 50 مصنعاً في المنطقة، مما سيوفر 500 ألف فرصة عمل، ويزيد الصادرات إلى 25 مليار دولار. أكد الدكتور مدبولي أن استثمار الدولة في البنية التحتية أمر ضروري لجذب الاستثمارات، متوقعاً اكتمال المشروعات في غضون عامين ونصف العام، مما سيسهم في صادرات تصل إلى 4 مليارات دولار من هذه المنطقة وحدها. وأكد أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق رؤية 2030 لزيادة الصادرات إلى 140 مليار دولار. وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للقائمين على تنفيذ المنطقة الصناعية، مشيداً بالجهود المبذولة في إنشاء محطات المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحي وشبكات الاتصالات والبنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى أعمال الردم وشبكات الطرق. في ختام تصريحاته، وعد الدكتور مدبولي بزيارة أخرى للمنطقة خلال ثلاثة أشهر، متطلعاً إلى افتتاح المزيد من المصانع وتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة





baladtv / 🏆 14. in EG

مصطفى مدبولي أبو خليفة منطقة صناعية استثمارات فرص عمل صادرات رؤية 2030 تنمية إقليم قناة السويس

مصر أحدث الأخبار

