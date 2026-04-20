رئيس حزب الوفد يعلن إعادة هيكلة النقابات وإطلاق برنامج التحول الرقمي

أعلن الدكتور السيد البدوي عن خطة لتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية داخل حزب الوفد وإطلاق مرحلة التحول الرقمي لتعزيز التواصل مع المواطنين.

أعلن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ، عن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة وتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية داخل الحزب، مؤكداً أنها تمثل الركيزة الأساسية والعمود الفقري للوفد منذ انطلاق ثورة 1919.

وفي إطار سعي الحزب لتعزيز تواجده الميداني والاقتراب من نبض الشارع، أكد البدوي خلال لقائه باتحاد المهنيين الوفديين، أن المرحلة القادمة ستشهد تحولاً جذرياً في أسلوب العمل الحزبي، حيث سيتم الابتعاد عن الاجتماعات المغلقة والتركيز على التفاعل المباشر مع المواطنين والنقابيين في مختلف مواقع العمل. وأوضح رئيس الحزب أن هناك توجيهات واضحة بتنشيط لجنة خدمة المواطنين والاتصال السياسي، لتكون بمثابة همزة وصل حيوية تساهم في حل المشكلات التي تواجه النقابات والعمال والمهنيين، مشدداً على أن الحزب سيفتح أبوابه لاستقبال المظالم والعمل على تذليل العقبات سواء داخل المصانع أو النقابات المهنية، مع تبني سياسة الشفافية في عرض الأخبار والإنجازات. وفي سياق متصل، كشف الدكتور السيد البدوي عن انطلاق برنامج طموح للتحول الرقمي داخل حزب الوفد، والذي يهدف إلى ميكنة التواصل مع الأعضاء وتنظيم عمليات العضوية والاشتراكات بشكل إلكتروني حديث، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من هذا التحول ستكتمل في غضون 90 يوماً. وأكد البدوي أن الحزب يضع على رأس أولوياته دعم المعلمين والمنظومة التعليمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، معلناً عن استعداد الحزب لتنظيم فعاليات متخصصة لمناقشة تحديات التعليم في مصر. وأشار إلى أن حزب الوفد يمتلك خبرات وقامات وطنية كبيرة، من وزراء سابقين ومحافظين ونواب مخضرمين، مما يمنحه القدرة الكاملة على صياغة مشاريع قوانين متكاملة ودراستها بعناية قبل طرحها على البرلمان، مؤكداً دور المجلس الرئاسي والهيئات البرلمانية للحزب في هذا الصدد. واختتم البدوي حديثه بالتأكيد على المكانة الراسخة لحزب الوفد في الوجدان الشعبي المصري، واصفاً إياه بأنه عقيدة سياسية عابرة للأجيال وليست مجرد تنظيم حزبي عابر. وأشار إلى أن الشعبية الجارفة للوفد وتجذره في البيوت المصرية هي ما يميزه عن غيره، مستشهداً بمواقف تاريخية أثبتت تمسك الوفديين بحزبهم والدفاع عنه في الأوقات الصعبة، وهو ما يعكس قوة الانتماء العقائدي لدى أعضائه. وشدد على أن الحزب مستمر في أداء دوره الوطني كمعارض ومشارك في بناء الدولة، مستنداً إلى تاريخه العريق وقدرته على التكيف مع متطلبات العصر عبر أدوات حديثة، مع التزامه التام بخدمة العمل النقابي والمهني بصفته جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الحزب الوطنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون شاهدة على استعادة الحزب لدوره الريادي في الشارع المصري من خلال قنوات تواصل مبتكرة تعزز من تلاحمه مع مختلف فئات المجتمع المصري، مع الاستمرار في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد





