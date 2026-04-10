رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ينتقد ترامب ويقارنه ببوتين وسط توترات جيوسياسية

أفادت صحيفة ذا تلغراف البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعرب عن استيائه من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريحات اعتبرها البعض بمثابة مقارنة ضمنية بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين . وقد جاء ذلك في سياق حديث ستارمر عن القضايا الاقتصادية التي تؤثر على بريطانيا، حيث أشار إلى أن ارتفاع وانخفاض فواتير الأسر والشركات يعزى في جزء منه إلى تصرفات قادة عالميين، وربط ذلك بشكل مباشر بسياسات كل من بوتين وترامب.

هذا التصريح أثار جدلاً واسعًا، خاصة في ظل التوتر القائم في العلاقات الدولية وتصاعد القلق بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. ولم يقتصر الأمر على هذا التصريح، فقد سبقه إعلان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني عن لقاءات جمعت ستارمر بقادة في منطقة الخليج، حيث أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وتناول معهم أزمة مضيق هرمز وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وسلامة سلاسل التوريد العالمية. في الوقت نفسه، تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحذيرات بشأن المخاطر التي تهدد وقف إطلاق النار، كما وجه انتقادات لاذعة لإيران بشأن سلوكها في مضيق هرمز، معتبرًا ذلك خرقًا للاتفاقيات المبرمة. بالإضافة إلى ذلك، حذر ترامب إيران من فرض رسوم على مرور السفن في المضيق، مؤكدًا على أن تدفق النفط سيعود قريبًا سواء بوجود إيران أو بدونها. \تأتي هذه التطورات في سياق متوتر يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية متزايدة، وتزايد حدة التنافس على النفوذ في مناطق حيوية مثل الشرق الأوسط. وقد أشار ستارمر في تصريحاته إلى تأثير هذه الأحداث على الاقتصاد البريطاني، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات لحماية المصالح الوطنية وضمان الاستقرار. من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن هذه التصريحات تعكس قلقًا بريطانيًا متزايدًا بشأن سلوك بعض القادة العالميين وتأثير سياساتهم على الأمن والاستقرار العالميين. كما أنها تعكس رغبة بريطانيا في لعب دور أكثر فاعلية في معالجة القضايا العالمية، والعمل على تعزيز العلاقات مع الحلفاء في مواجهة التحديات المشتركة. وقد أثار هذا الموقف انتقادات من جانب الرئيس الأمريكي السابق ترامب، الذي عبر عن خيبة أمله من عدم اتخاذ الحلفاء في الناتو إجراءات بشأن مضيق هرمز، وانتقد أيضًا موقف بريطانيا من قضية جزر تشاغوس، مما يدل على تعقيد العلاقات بين الطرفين. \في سياق متصل، أظهرت الأحداث الأخيرة أهمية مضيق هرمز كممر مائي حيوي لتجارة النفط العالمية، مما يجعله نقطة اشتعال محتملة للتوترات الإقليمية والدولية. وقد سلطت هذه التطورات الضوء على أهمية الدبلوماسية والتعاون الدولي في إدارة الأزمات وتجنب التصعيد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريحات ترامب بشأن إيران، وتحذيره لها من فرض رسوم على الملاحة في المضيق، تعكس استمرار التوتر بين البلدين واحتمال تطور الأوضاع. هذا التوتر يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، ويدعو إلى ضرورة البحث عن حلول سلمية ومستدامة. وفي سياق آخر، يعكس اهتمام ستارمر بقضايا الخليج، ولقاءاته بقادة المنطقة، رغبة بريطانيا في الحفاظ على علاقات وثيقة مع دول الخليج، وتأكيد التزامها بأمن المنطقة واستقرارها. هذه اللقاءات تؤكد على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة. كما تجدر الإشارة إلى أن تصريحات ستارمر تعكس أيضًا قلقه بشأن تأثير السياسات العالمية على الاقتصاد البريطاني، وهو ما يدفعه إلى اتخاذ خطوات لحماية المصالح الوطنية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كير ستارمر دونالد ترامب فلاديمير بوتين مضيق هرمز العلاقات الدولية

United States Latest News, United States Headlines