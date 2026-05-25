رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام وتنفيذ خطة تطوير شاملة

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء المالية والتخطيط ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام سبل إعادة هيكلة الهيئة مالياً وفنياً وتسوية ديونها التاريخية لاستعادة دور ماسبيرو كقوة ناعمة مؤثرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة الملفات العاجلة والمتعلقة بخطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام ووضع آليات واضحة وفعالة لتسوية مديونياتها المتراكمة منذ سنوات طويلة.

حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين شملت الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة من مسؤولي الوزارات والجهات ذات الصلة. وقد استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة وجادة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الهيئات التي تم التوافق على العمل على رفع كفاءة أدائها بشكل سريع لاستعادة مكانتها المرموقة، وتأتي الهيئة الوطنية للإعلام على رأس هذه الأولويات نظراً لما تمثله من ثقل إعلامي وتنويري كبير في الداخل والخارج.

وأوضح مدبولي أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة مع رئيس الهيئة ونائب رئيس الوزراء لبلورة خطة تنفيذية دقيقة تهدف إلى إصلاح الأوضاع المالية والفنية للهيئة لضمان استمراريتها وفعاليتها في تقديم رسالتها الإعلامية. من جانبه استعرض الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تفاصيل التنسيق المستمر مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، مؤكداً أن الهيئة قد وضعت بالفعل خطة تطويرية متكاملة بدأ تطبيقها على أرض الواقع، ويجري حالياً رصد الأثر المالي لهذه الخطة سواء من حيث حوكمة النفقات وتقليل الهدر أو من خلال العمل على تنمية وزيادة الإيرادات الذاتية.

كما أشار إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لحل المشكلات المعقدة المرتبطة بديون الهيئة للوصول إلى تسويات نهائية وشاملة تساهم في تذليل كافة العقبات الإدارية والمالية التي كانت تعيق تقدم الهيئة. وفي السياق ذاته أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك سلسلة من الاجتماعات قد عقدت بالفعل مع الجهات الحكومية المختلفة لفض التشابكات المالية المعقدة والوصول إلى صيغ تسوية مرضية لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنها.

أما وزير المالية أحمد كجوك فقد لفت إلى أن الإجراءات الحالية تهدف بشكل أساسي إلى إغلاق الملفات القديمة التي أثقلت كاهل الهيئة بأعباء مالية ضخمة على مدار عقود، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على توفير موارد مالية مستدامة تضمن للهيئة القدرة على الانطلاق من جديد وبناء مستقبل مستقر بعيداً عن الأزمات التاريخية المزمنة. ومن جهته أعرب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تقديره العميق للاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لحل مشكلات الهيئة، واصفاً هذا التحرك بأنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتجاوز التحديات التي واجهت الهيئة لسنوات.

كما تطرق المسلماني إلى التحديات العالمية التي تضرب قطاع الإعلام حالياً، مستعرضاً محاور التطوير التي تم تنفيذها مؤخراً، والتي شملت خفض النفقات التشغيلية وجذب الوكالات الإعلانية الكبرى للتعاون مجدداً مع ماسبيرو، بالإضافة إلى تحقيق طفرة رقمية غير مسبوقة من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي سجلت أرقام مشاهدة قياسية. وفي ختام الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة سرعة الانتهاء من كافة تسويات المديونيات وفقاً لما تم الاتفاق عليه، مع التشديد على التزام الهيئة الوطنية للإعلام بتنفيذ خطة التطوير الشاملة وتحقيق كافة المستهدفات المرجوة منها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لإنهاء مشكلات تراكمت عبر عشرات السنين، مشدداً على ضرورة ضمان عدم تكرار هذه الأزمات المالية في المستقبل. وشدد مدبولي على أن الهدف الأسمى هو عودة ماسبيرو إلى سابق عهدها كقوة ناعمة كبرى ومؤثرة، وأن تكون قادرة على المنافسة بقوة باستخدام آليات العصر الحديث والتحول الرقمي، مع توفير موارد مالية مستدامة تمكنها من أداء رسالتها الوطنية والتنويرية بكفاءة واقتدار في ظل التنافسية الإعلامية العالمية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو مصطفى مدبولي التحول الرقمي تسوية المديونيات

United States Latest News, United States Headlines