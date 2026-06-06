رئيس جامعة أسيوط الأهلية يزور مستشفى طب الأسنان لتعزيز التدريب السريري والتعاون الأكاديمي

في إطار سعيها لتعزيز جودة التعليم العملي، زار رئيس جامعة أسيوط الأهلية مستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط للاطلاع على منظومة التدريب السريري والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب البرنامج، وستمر بالتعاون بين الجامعتين لتطوير الكفاءات الطبية.

أكد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية ، على التزام الجامعة بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للتدريب العملي والإعداد السريري لطلاب برنامج طب الأسنان. وأوضح أن هذا الاهتمام يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والطبية الكبيرة التي تتمتع بها جامعة أسيوط، مما يساهم في تخريج أفراد يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل بثقة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق زيارة أجراها لمستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط، بهدف تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الجامعة الأهلية والجامعة الأم، واستعراض منظومة التدريب السريري والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب طب الأسنان، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفى للمواطنين. استقبل رئيس الجامعة خلال الزيارة وفداً من قيادات جامعة أسيوط، ضم الدكتورة صفاء مرزوق تهامي، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد بدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناهض، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام الحلبي، مدير المستشفى، ودكتور زين شتات، نائب مدير المستشفى، ودكتورة آمنة طه، منسق برنامج طب الأسنان بالجامعة الأهلية، و منتصر حسين، أمين الكلية.

وخلال الجولة، ألقى الدكتور محمد سيد إبراهيم استماعاً إلى عرض مفصل حول آليات العمل داخل المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مع التركيز على برامج التدريب السريري المصممة لتمكين الطلاب من اكتساب الخبرات العملية اللازمة وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية، مما يعزز من جاهزيتهم لممارسة المهنة مستقبلاً. وأكد رئيس الجامعة الأهلية أن التدريب العملي يشكل حجر الأساس في استراتيجية الجامعة، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء الكفاءات المهنية يتطلب توفير بيئات تعليمية وتطبيقية متطورة.

كما عبر عن إعجابه بالتجهيزات الحديثة والإمكانات المتاحة في المستشفى، مشيداً بالدور المجتمعي الذي يلعبه من خلال تقديم خدمات علاجية متخصصة للمواطنين، الأمر الذي يجسد التزام الجامعات بخدمة المجتمع إلى جانب رسالتها التعليمية والبحثية. من ناحيتها، أعربت الدكتورة صفاء مرزوق تهامي عن ترحيبها بزيارة رئيس جامعة أسيوط الأهلية، مؤكدة أن التعاون القائم بين الجانبين يُعد نموذجاً ملهماً للتكامل بين المؤسسات التعليمية، ويسهم في توفير بيئة تدريبية متميزة لطلاب طب الأسنان، مما ينعكس إيجاباً على جودة المخرج التعليمي والخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وقد اختتمت الزيature بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين جامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسيوط في المجالات الأكاديمية والتدريبية والبحثية، بما يحقق التكامل المؤسسي ويعزز من جودة العملية التعليمية، ويدعم أهداف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المجتمع





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