رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويشيد بإنجازات التنمية الشاملة

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى، مؤكداً دعم المجلس للجهود الوطنية ومثمناً مسيرة البناء والتنمية في مصر.

في إطار من المودة والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة ال مصر ية العليا، بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة رقيقة ومؤثرة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد حملت هذه البرقية في طياتها أسمى معاني التهنئة وأطيب التمنيات، حيث عبر المستشار عصام فريد عن خالص مشاعره الصادقة بهذه المناسبة الدينية الجليلة التي تعود بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية جمعاء. وأكد رئيس مجلس الشيوخ في رسالته أنه يتقدم بهذه التهنئة ليس بصفته الشخصية فحسب، بل وبالإنابة عن كافة أعضاء مجلس الشيوخ، مما يعكس وحدة الصف والترابط الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وقد توقف رئيس المجلس عند الدلالات الروحية والاجتماعية العميقة التي يحملها عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه يمثل رمزاً للتضحية والفداء والتقرب إلى الله عز وجل، وهو ما يجسد أسمى قيم التراحم والتكافل الاجتماعي التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف في تعاليمه السمحة التي تدعو إلى المحبة والسلام والوئام بين جميع أفراد المجتمع. وعلى صعيد آخر، تضمنت البرقية إشادة واسعة وعميقة من جانب أعضاء مجلس الشيوخ بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة مختلف الملفات الوطنية الشائكة والمعقدة.

وأشار المستشار عصام فريد إلى أن القيادة السياسية قد استطاعت بحكمة واقتدار أن تقود السفينة المصرية نحو بر الأمان في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مؤكداً أن العمل المتواصل الذي يقوم به الرئيس يهدف في المقام الأول إلى دعم ركائز الدولة المصرية والحفاظ على سيادتها واستقرارها. كما شدد على أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم تقع في قلب أولويات القيادة السياسية، وهو ما يتجلى في السياسات المتبعة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين في كافة ربوع الجمهورية.

وأضاف أن مجلس الشيوخ يقدر عالياً هذه الرؤية الثاقبة التي تسعى إلى دمج التنمية الاقتصادية بالاستقرار السياسي، بما يضمن استكمال مسيرة البناء الشاملة التي انطلقت منذ سنوات لتحويل مصر إلى دولة حديثة ومزدهرة تليق بتاريخها العريق ومكانتها المرموقة. وفيما يتعلق بمسيرة التنمية، فقد ثمن المستشار عصام فريد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن ثمار هذه الجهود بدأت تظهر بوضوح في مختلف المحافظات والمدن المصرية.

وأشار إلى أن النهضة العمرانية والبنية التحتية المتطورة، من طرق وكباري ومدن جديدة، لم تكن مجرد مشاريع إنشائية، بل كانت ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن هذا المسار التنموي يعكس إرادة صلبة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تشمل كافة القطاعات، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، بما يضمن رفع جودة حياة المواطن المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ برقيته بالتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوام الصحة والعافية والتوفيق في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري العظيم وعلى كافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يسود الأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء المنطقة العربية والعالم أجمع، لتظل مصر دائماً واحة للأمن والأمان ومنارة للعلم والرقي. إن هذه التهنئة لا تأتي فقط كتقليد بروتوكولي في الأعياد والمناسبات، بل هي تعبير عن حالة من التناغم الوطني والالتفاف الشعبي والمؤسسي حول القيادة السياسية في مرحلة فارقة من تاريخ مصر الحديث.

إن الربط بين قيم التضحية التي يمثلها عيد الأضحى وبين التضحيات التي يقدمها رجال الدولة من أجل بناء الجمهورية الجديدة يؤكد أن روح العطاء هي المحرك الأساسي للنجاح. فكما يضحي المسلم بقرابينه تقرباً إلى الله، فإن الدولة بمؤسساتها تضحي بالوقت والجهد والموارد من أجل رفعة الوطن.

ويظل مجلس الشيوخ، بصفته بيتاً للخبرة والحكمة، داعماً لكل خطوة تخطوها الدولة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤمناً بأن التكاتف بين جميع القوى الوطنية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب المصري في حياة أفضل وأكثر رخاءً واستقراراً، مع التأكيد على أن مسيرة البناء لن تتوقف حتى تصل مصر إلى كافة مستهدفات رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة





