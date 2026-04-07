رئيس اتحاد الكرة يجتمع مع ممثلي أندية الجمعية العمومية وأندية القسم الثاني لبحث سبل الدعم والتطوير

عقد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا هامًا مع ممثلي أندية الجمعية العمومية وأندية القسم الثاني. ويهدف اللقاء إلى بحث سبل دعم الأندية الشعبية، وتطوير منظومة المسابقات، والارتقاء بكرة القدم المصرية.

استقبل المهندس هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، وفداً يضم ممثلي عدد من أندية الجمعية العمومية، بالإضافة إلى ممثلين عن ال أندية المشاركة في مسابقات القسم الثاني ، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم .

وقد جرى هذا اللقاء في إطار حرص المهندس أبو ريدة على الاستماع المباشر إلى ممثلي الأندية، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجهها الأندية الشعبية في مختلف المحافظات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لدعمها وتطوير منظومة مسابقاتها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى كرة القدم المصرية على جميع المستويات. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل الفعال بين الاتحاد والأندية، وضمان تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لكرة القدم في مصر. تميز اللقاء بالشفافية والصراحة في تبادل الآراء، حيث أعرب ممثلو الأندية عن تقديرهم لاهتمام الاتحاد وحرصه على الاستماع إلى مشاكلهم. وقد أشادوا بجهود الاتحاد في دعمهم، وأكدوا على أهمية التعاون المستمر لتحقيق التطور المنشود لكرة القدم المصرية. كما عبروا عن تفاؤلهم بالمستقبل في ظل قيادة الاتحاد الحالية، مؤكدين على ثقتهم بقدرة الاتحاد على تحقيق الأهداف المنشودة. وقد أبدى المهندس أبو ريدة استعداده التام للتعاون مع الأندية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض طريقهم، مؤكداً على أن الاتحاد يضع دعم الأندية الشعبية ضمن أولوياته القصوى خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة ومدروسة لتطوير المسابقات المحلية، وتعزيز قدرة الأندية على المنافسة.شهد الاجتماع حضور عدد كبير من ممثلي الأندية الشعبية، بما في ذلك نادي بيلا، ونادي شنواني، ونادي شربين، ونادي بنها، ونادي سمنود، ونادي بني عبيد، بالإضافة إلى ممثلي مركز شباب كوم حمادة. خلال اللقاء، تم طرح العديد من الملفات الهامة، التي تهم الأندية المشاركة في مسابقات القسم الثاني، حيث ناقش الحضور أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الأندية خلال الموسم الكروي الحالي. وتناولت المناقشات قضايا متنوعة، منها المشكلات المالية التي تعاني منها بعض الأندية، وصعوبة توفير الموارد اللازمة لتغطية نفقات التشغيل، بالإضافة إلى قلة الدعم المقدم من الجهات الحكومية والخاصة. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشاكل الملاعب والبنية التحتية، والتي تعيق قدرة الأندية على استضافة المباريات وتدريب اللاعبين في ظروف مناسبة. وتم التأكيد على أهمية تطوير هذه البنية التحتية لتوفير بيئة رياضية صحية ومحفزة للاعبين. كذلك، تم تبادل الآراء حول سبل تعزيز القدرات الفنية للاعبين، من خلال توفير المدربين المؤهلين والدورات التدريبية المتخصصة، والارتقاء بأساليب التدريب والتكتيكات المستخدمة. وأكد المشاركون على ضرورة العمل على تحسين مستوى الحكام، وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان نزاهة المباريات. وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات مهمة، منها ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين الاتحاد والأندية، لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقترحة، والعمل على إيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة.أكد المهندس هاني أبو ريدة، خلال اللقاء، على الأهمية البالغة لتعزيز التواصل المستمر والفعال مع الأندية الشعبية، والعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها. وشدد على أن الاتحاد المصري لكرة القدم يضع دعم الأندية الشعبية وتطويرها على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة ومدروسة لتطوير المسابقات المحلية، والارتقاء بمستوى كرة القدم المصرية بشكل عام. وأشار أبو ريدة إلى أن الاتحاد سيعمل على توفير الدعم المالي والفني للأندية الشعبية، ومساعدتها على تحقيق الاستقرار المالي والإداري. وأوضح أن الاتحاد سيعمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة للأندية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في الأندية، بما في ذلك المدربين والإداريين واللاعبين. وأكد أبو ريدة على أهمية دور الأندية الشعبية في تنمية كرة القدم المصرية، وأن الاتحاد سيعمل على تعزيز هذا الدور، من خلال دعم الأندية وتمكينها من تحقيق أهدافها. ووجه أبو ريدة الشكر والتقدير إلى ممثلي الأندية على مشاركتهم الفعالة في الاجتماع، وعلى حرصهم على التعاون مع الاتحاد لتحقيق التنمية المستدامة لكرة القدم في مصر. واختتم اللقاء بالتأكيد على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم والمساندة للأندية الشعبية، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة كرة القدم المصرية. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التواصل وبناء الثقة بين الاتحاد والأندية، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل لكرة القدم المصرية. كما يعتبر هذا اللقاء خطوة هامة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لكرة القدم في مصر





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines