الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد مصنع كمبرا لتجسيد جهود توطين صناعة كمبروسر التكييف بالتعاون مع ريتشي، بما يعزز التصنيع المحلي والصادرات المصرية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، زيارته الرسمية لمحافظة بني سويف ، بجولة تفقدية داخل مصنع شركة كمبرا للتجارة والتصنيع ، الواقع بمجمع مصانع مجموعة العربي. وتركز هذه الجولة على متابعة مشروع إنتاج كمبروسر أجهزة التكييف، والذي يُعد خطوة استراتيجية في إطار جهود الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية المحلية. وتضمنت الجولة حضور المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي ل مجموعة العربي ، والمهندس عبد الرحمن صلاح العربي، العضو المنتدب لشركة كمبرا، بالإضافة إلى وفد من إدارة شركة ريتشي التايوانية.

تعزيز توطين صناعة كمبروسر التكييف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تفقده خطوط الإنتاج، على الأهمية المحورية لقطاع الصناعة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ القرارات والتطبيق الدقيق للإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات. وجرى تأكيد الدعم الحكومي المستمر لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تسعى إلى توطين التكنولوجيات المتقدمة وتعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.

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شراكة استراتيجية بين العربي وريتشي

وصف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، هذا المصنع بأنه محطة نوعية في مسيرة تطوير الصناعة المصرية، ونموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية. وتقود مجموعة العربي، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية، هذا الاستثمار الذي يستهدف توطين تكنولوجيا إنتاج كمبروسر التكييف. ويأتي هذا المشروع لتقليل الاعتماد على الاستيراد في أحد المكونات الاستراتيجية للأجهزة المنزلية، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الخطط التوسعية والطاقة الإنتاجية للمصنع

كشف المهندس عبد الرحمن صلاح العربي، عن تفاصيل الخطة التوسعية للمشروع التي تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين. تبدأ المرحلة الأولى على مساحة صناعية تبلغ 15 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.5 مليون كمبروسر، لتوفير نحو 300 فرصة عمل مباشرة. وتشمل هذه المرحلة تخصيص 35% من الإنتاج لتكنولوجيا الإنفرتر الموفرة للطاقة، مع تصدير 20% من الإنتاج، بما يعادل 240 ألف وحدة سنوياً.

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توقعات الصادرات والفرص الاستثمارية

من جانبه، أعرب السيد فنج مينج فا، الرئيس والعضو المنتدب لشركة ريتشي، عن استعداد الشركة للعمل مع الحكومة المصرية لتعزيز إحلال الواردات. وشرح أن المرحلة الأولى تركز على جلب تكنولوجيا التجميع، بينما تندمج تكنولوجيا المكونات الأولية في المرحلة الثانية، مع تطلع لتصدير الكمبروسر من مصر خلال ثلاث سنوات. وشدد على التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية ودعم العاملين وتطوير قدراتهم الفنية.

الأثر الاقتصادي المستقبلي والموارد

أوضح المهندس عبد الرحمن صلاح العربي أن المرحلة الثانية من المشروع ستوسع المساحة الصناعية إلى 25 ألف متر مربع، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.5 مليون كمبروسر سنوياً، مع زيادة فرص العمل إلى نحو 500 فرصة. وسيتم رفع نسبة إنتاج كمبروسر الإنفرتر إلى 65%، وتوجيه 38% من الإنتاج للتصدير، بما يعادل 1.8 مليون وحدة سنوياً. هذا التوسع يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويقدم منتجات محلية بتكنولوجيا عالمية الجودة.