مصطفى شيخون يعلن تصدر مصر ترتيب المناطق الحرة إفريقيا لعام 2026 ويكشف عن مبادرات جديدة لتعزيز التكامل الصناعي والتعاون الاقتصادي مع القارة السمراء.

أكد مصطفى شيخون ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التغيرات الجذرية في سلاسل الإمداد العالمية أسهمت بشكل مباشر في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار الدولي. ولفت إلى أن قدرة الدول على تأمين مدخلات الإنتاج وضمان النفاذ إلى الأسواق المستهدفة أصبحت المحدد الأبرز لقرارات المستثمرين بشأن مواقع مشروعاتهم في المرحلة الحالية.

ترتيب مصر الأول إفريقيا في تصنيف المناطق الحرة

حصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز الأول على المستوى الإفريقي والسابع عالميًا ضمن تصنيف المناطق الحرة العالمية لعام 2026. جاء هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة fDi Intelligence التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز، ليعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في مقومات المنطقة التنافسية.

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يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي استراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الدولية، والتي تتيح الوصول السهل إلى العديد من الأسواق العالمية. تؤكد هذه النتائج على فعالية النموذج المتكامل الذي تطبقه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الصناعية من خلال منظومة خدمات لوجستية وبنية تحتية داعمة.

تعزيز الشراكات الصناعية مع دول القارة الإفريقية

خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الإفريقي، شدد مصطفى شيخون على أهمية توظيف الإمكانات المتاحة لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع دول القارة. أوضح رئيس الهيئة أن ذلك يتم من خلال دورها كعضو مؤسس في منظمة المناطق الحرة والاقتصادية الإفريقية، ودعم الدول الراغبة في إنشاء وتطوير مناطقها الاقتصادية الخاصة.

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كشف شيخون عن اعتزام الهيئة طرح مبادرة جديدة للتشبيك الصناعي بين المناطق الاقتصادية والصناعية الإفريقية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التكامل بين هذه المناطق وفتح آفاق جديدة للتعاون في سلاسل الإمداد، مما يسهم في الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المشترك وتعظيم القيمة المضافة.

يوفر هذا التوجه فرصًا أوسع لتبادل الخبرات وبناء شراكات صناعية عابرة للحدود، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية والهندسية والكيماوية. يساهم ذلك في دعم القدرات الإنتاجية لدول القارة وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.

أطراف المشاركة وأهداف المنتدى الاقتصادي

دارت الجلسة تحت عنوان من الرؤية إلى التنفيذ: السياسات الحكومية لتحفيز الاستثمار وتسريع التحول الصناعي في إفريقيا. أدارت النقاش الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، بمشاركة مسؤولين وممثلي جهات حكومية معنية بالاستثمار والصناعة.

تناولت الدورة الثانية من منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الإفريقي، التي تنظمها مؤسسة الأهرام بالقاهرة، فرص الاستثمار في القارة الإفريقية وسبل توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. ركز النقاش على دور الابتكار والتمويل والشراكات الاقتصادية العابرة للحدود في دعم التنمية.

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يعزز هذا التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية التكامل الإقليمي ويساهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية. تمثل هذه الجهود خطوة حاسمة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للقارة.