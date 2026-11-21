المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتعزيز الاستثمارات واللوجستيات في مصر واليونان.

شهدت العاصمة اليونانية أثينا فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، الذي استمر أعماله خلال يومي 19 و20 نوفمبر، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من الجانبين المصري واليوناني. وكان من أبرز المشاركين مصطفى شيخون ، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزير المالية الأسبق، الذي قاد délégation مصرية لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري

في خطوة عملية ملموسة لتدعيم العلاقات الاقتصادية، وقع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم رسمية مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) بمقر غرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI). وكان قد ترأس مراسم التوقيع الوزير مفوض مراد يسري، سفير مصر لدى أثينا، والوزير مفوض تجاري مروة أبو السادات، رئيس مكتب التمثيل التجاري بأثينا.

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عرض فرص الاستثمار في البنية التحتية

شارك مصطفى شيخون في حلقة نقاشية حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم مصطفى شيخون عرضاً تقديمياً تفصيلياً حول دور الهيئة في تهيئة مناخ الاستثمار، والحوافز المتاحة للمستثمرين، والتكامل بين الموانئ التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، والمناطق الصناعية على جانبي قناة السويس. كما تطرق لبحث فرص التعاون مع الشركات اليونانية في النقل البحري وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية مثل تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.

مقابلة مع وزير الاقتصاد والمالية اليوناني

على هامش أعمال المنتدى، عقد مصطفى شيخون لقاءً ثنائياً مع كيرياكوس بييرراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية اليوناني، ناقش خلاله سبل تعزيز التعاون بين مصر واليونان، وجاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال الاستثمارات اليونانية في القطاعات المستهدف توطينها داخل اقتصادية قناة السويس. كما التقى نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية اليوناني، حيث ناقش الجانبان سبل الدعم الحكومي لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

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تعميق الشراكة الاستراتيجية في الممرات البحرية

استكمالاً لفعاليات المنتدى في يومه الثاني، شارك مصطفى شيخون بالجلسة الافتتاحية بعنوان: "تعميق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر واليونان"، بمشاركة وزير المالية المصري، وعدد من الوزراء ونواب الوزراء اليونانيين. وأدارت الجلسة فريدة يحيى، منسقة الوفد المصري، أعقب ذلك مشاركة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كمتحدث رئيس بجلسة نقاشية بعنوان: "قناة السويس: ممر استراتيجي للتجارة والاستثمار". تضمنت الجلسة حضور فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر اليوناني، وميلينا ترافلوس، رئيسة اتحاد ملاك السفن اليونانيين.

تحويل الاهتمامات الاستثمارية إلى عقود وعمليات

أكد مصطفى شيخون أن نجاح المنتدى لا يتوقف عند ختام جلساته، بل يمثل نقطة انطلاق لمرحلة من المتابعة المستمرة والتنسيق المؤسسي الفعال عبر قنوات التواصل المباشر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغرفة التجارة اليونانية، والسفارة المصرية بأثينا ومكتب التمثيل التجاري، والجمعية المصرية لشباب الأعمال. وأكد استعداد الهيئة التام لتقديم كافة أوجه الدعم أمام الشركات اليونانية الراغبة في الاستثمار بالهيئة، موجهًا الدعوة لكافة الشركات والمجموعات الاستثمارية اليونانية لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أقرب وقت.