رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يبرز أهمية الجودة في التأمين الصحي الشامل أمام مجلس الشيوخ

اعتناق الفكرة التي تُشير أن نجاح التأمين الصحي الشامل يُقاس بجودة الرعاية وثقة المواطن وتفاصيل إدارة الشكاوى لتحسينها، مع تسليط الضوء على دور الاعتماد المتدرج ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الشمولية، مع الاعتراف الدولي لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية العامة، الدكتور أحمد طه، ألقي خطاباً حيوياً أمام لجنة ال صحة بمجلس الشيوخ، حيث شدد على أن نجاح نظام التأمين الصحي الشامل في مصر لا يقتصر فقط على عدد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، بل يتم قياسه باستناد إلى جودة الرعاية وحمايتها وثقة المواطن في هذا النظام.

وذكر أن سُمية "التأمين الصحي الشامل" لا تعني مجرد تغطية مالية؛ بل ضرورة تأمين علاجٍ آمن وعالي الجودة، يحفظ كرامة المرضى ويضمن حقوقهم في العلاج، كل ذلك مع دعم تكاملية للقطاعين العام والخاص لتحقيق شمولية مستوى عالٍ من الرعاية. كما أشار إلى أن نجاح القصة يتطلب أن يواكب التوسع في التغطية انتشار معايير الجودة والرقابة المستمرة، لتأمين استمرارية جودة الخدمات وحماية الأرواح، ما يقلل الهدر والحد من الأخطاء الطبية والإصابات داخل المستشفيات، كما يعزز كفاءة الإنفاق الصحي. تضمنت كلمة الد.

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مستويات الاعتماد والتوسّع الدولي

طه بياناً تفصيلياً حول التوسع في اعتماد المنشآت الصحية، بما في ذلك تقديم عنوان لاعترافات دولية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA)، كشهادة على توافق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية مع أفضل الممارسات العالمية. وذكر أن التدرج في مستويات الاعتماد يفتح منظوراً جديداً لتطوير المنشآت، مع الحفاظ على سلامة المرضى، وتكامل القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ تغطية صحية شاملة.

كما سلط الضوء على أهمية "صوت المريض" في المركز، مع التأكيد على أن تجربة المريض وشكاوي المواطنين هي أهم المؤشرات التي تكشف عن جودة الخدمة الفعلية، وأن التعامل مع هذه الشكاوى لا يقتصر على تسجيلها أو ردها الإداري، بل يتطلب تحليلاً دقيقاً للموارد التي أدت إلى المشكلة، وتطبيق إجراءات تصحيحية فعّالة، مع مراقبة مستمرة لضمان فاعليتها ومنع تكرارها. وبيِّن الد.

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طه دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كجهة مختصة بوضع معايير الجودة، وتقييم المنشآت الصحية بمختلف أنواعها، وتقديم متابعة مستمرة لضمان استدامة الالتزام بالمعايير. كماً فصّح أيضًا بإن التردّج في التقييم المستمر للمستشفيات والمراكز الصحية يفتح آفاقًا إضافية للتطوير والابتكار، مع ضمان عدم التفاوض على سلامة المرضى. منتسبًّا لهذا الهدف، أشاد الد. طه بإنجاز هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في التوسع الجغرافي للاعتماد، وتطوير أدلة معايير متخصصة تغطي قطاعات متعددة من الخدمات الصحية، مع زيادة الزيارات التقييمية وبرامج الدعم الفني.

تأكيد على كفاءة النظام وجودة الخدمات

وأوضح أن الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة تمنح مصر ثقة في كفاءتها الوطنية لتطوير معايير الجودة التي تتناسب مع احتياجات النظام الصحي المصري وتواكب التطورات العالمية. كما أكّد الد. طه أهمية التوازن بين جدولة التمويل وتقديم الخدمة والرقابة على الجودة، وضرورة فصل التمويّن عن تقديم الخدمات لتقليل التداخل والحفاظ على شفافية الادارة.

وخلص إلى أن الاعتماد ليس شهادة تُمنح، بل مسؤولية مستمرة يُفعله المنظمات الصحية يومياً لتصنيف جودة خدماتها، وهو ما يجعل الاعتماد أكثر من مجرد لقب، بل معيار يضمن تحسِّن رعاية المواطنين في كل زيارة. ويؤكد أن الاستمرار في الرعاية معايير الجودة هو ما يضمن استمرار الاستفادة من الاعتماد، ويجعل من الاستثمار في الجودة ركيزة أساسية لحماية الأرواح والحدّ من الهدر، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي.