وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى مقر جامعة الدول العربية لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التنسيق العربي المشترك في مواجهة التحديات.

وصل رئيس مجلس الوزراء العراق ي علي فالح الزيدي ، اليوم الاثنين، إلى مقر الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر. تهدف هذه الزيارة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التنسيق العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.

وقد كان في استقبال رئيس الوزراء العراقي السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وتضمنت الاستقبالات الرسمية مراسم ترحيبية رسمية، استعدادًا لانطلاقة سلسلة المباحثات الثنائية والمتعددة الأطراف التي من المقرر عقدها على مدار الزيارة لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية.

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أجندات المباحثات الرسمية

تتضمن الزيارة عقد مباحثات مباشرة بشأن تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية. سيركز الطرفان على سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع دراسة آليات العمل الجماعي لتعزيز الاستقرار في منطقة تشهد تحولات جيوسياسية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على المصالح العربية المشتركة.

كلمة الزيدي أمام المندوبين الدائمين

من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء العراقي كلمة أمام المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة العربية. سيستعرض خلالها موقف العراق الرسمي من التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب رؤية الحكومة العراقية بشأن أبرز القضايا والتحديات الإقليمية التي تواجه الأمة العربية، مما يعكس رغبتهم في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار العربي.

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تعزيز الحضور الدبلوماسي للعراق

تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى مقر الجامعة العربية في إطار تحركات بغداد لتعزيز حضورها الدبلوماسي وتوسيع مجالات التعاون مع الدول العربية. تسعى الحكومة العراقية بشكل فعال إلى دعم الجهود الرامية إلى توحيد المواقف العربية، من خلال خلق تفاهمات مشتركة حول الأولويات الاستراتيجية التي تخدم أمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل.

دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

تسعى المباحثات إلى تحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى تتعلق بدعم الجهود الرامية إلى توحيد المواقف العربية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. يعكس هذا التوجه المشترك إرادة سياسية واضحة لدى كلا البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والوقوف في وجه أي تهديدات محتملة، وضمان سيادة الدول العربية واستقرارها الداخلي والخارجي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.