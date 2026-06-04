رئيس رابطة الأندية المصرية: الدوري المصري الأقوى عربيًا وإفريقيًا وموسم جديد يبدأ في أغسطس

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية عن Axis التطور which يتعزز به الدوري المصري كأبرز بطولة في المنطقة، مؤكدًا تصدره للمشاهدة والقيمة التسويقية. أعلن دياب عن موعد انطلاق الموسم الجديد في منتصف أغسطس وختامه في مايو مع تثبيت هذا الجدول نظامًا مستقبليًا، واستمرار مشاركة 20 فريقًا بنظام المجموعة الواحدة لثلاثة مواسم قبل العودة لـ18 فريقًا. كما أشار إلى نسب مشاهدة قياسية تحققها مباريات القمة، وأعلن عن دعم مالي قدره 40 مليون جنيه للأندية ذات القاعدة الجماهيرية蟹.

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الدوري المصري يواصل ترسيخ مكانته كأحد أقوى المسابقات الكروية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه يتصدر البطولات العربية والإفريقية من حيث المتابعة الجماهيرية والقيمة التسويقية.

أعلن دياب أن الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز سينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل، على أن يُختتم بنهاية شهر مايو، مؤكدًا أن هذا الجدول الزمني سيصبح نظامًا ثابتًا خلال المواسم المقبلة، مما يحقق الانتظام المطلوب للمسابقة ويتوافق مع الأجندة الدولية لكرة القدم. وأضاف أن منافسات الدوري ستقام بمشاركة 20 فريقًا وفق النظام المتفق عليه في الموسم الماضي، حيث ستخوض الأندية مباريات الدور الأول بنظام المجموعة الواحدة، على أن يستمر هذا الشكل التنظيمي لمدة ثلاثة مواسم متتالية قبل العودة تدريجيًا إلى مشاركة 18 ناديًا فقط في البطولة.

شدد دياب على أن الدوري المصري يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، مؤكدًا أنه الأكثر مشاهدة على مستوى المنطقة العربية. وأشار إلى أن مباريات القمة المصرية تحقق أرقامًا مرتفعة من المشاهدات وتستقطب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا داخل مصر وخارجها، مما يعكس القيمة الكبيرة للمسابقة.

وفي إطار دعم الأندية صاحبة القاعدة الجماهيرية، أعلن دياب عن تخصيص دعم مالي كبير لهذه الأندية، حيث ستحصل على 40 مليون جنيه بمجرد المشاركة في الدوري الممتاز، وسيتم توزيع هذا الدعم بالتساوي بين الأندية الجماهيرية في كل موسم، بهدف تعزيز استقرارها المالي وتطوير منظومتها الإدارية والرياضية. اختتم دياب تصريحاته بالتأكيد أن رابطة الأندية تواصل العمل على تطوير كرة القدم المصرية من خلال تطبيق لوائح قوية وتنظيم بطولة منتظمة، إلى جانب السعي لتطوير البنية التحتية وزيادة عدد الاستادات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الدوري والوصول به إلى أفضل صورة ممكنة.

يُذكر أن الجولة الأخيرة من الدوري المصري تحدد هذه الأيام مشوار المجموعة التي تسعى لتجنب الهبوط، بينما أعلن المهندس هاني أبوريدة عن تهنيئة رابطة الأندية بختام دوري "نايل"، في время أجرى فيه اتحاد الكرة تدريبًا عمليًا ونظريًا لحكام المسابقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري المصري، أحمد دياب، رابطة الأندية المصرية ال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.. والقنوات المجانية الناقلة - بوابة الأهرامتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل

Read more »

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 16 - بوابة الأهراميتوقف الدورى الإنجليزى لمدة 40 يوما بسبب إقامة بطولة كاس العالم 2022 التى تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجارى وحتى 18 ديسمبر المقبل

Read more »

الزمالك يهزم الطيران ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر - بوابة الشروقفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق الطيران بنتيجة 40-20

Read more »

السيطرة على 18 حريقًا من أصل 20 في حرائق الغابات بالجزائرالسيطرة على 18 حريق ا من أصل 20 في حرائق الغابات بالجزائر | مصراوى

Read more »

السيطرة على 18 حريقًا من أصل 20 في حرائق الغابات بالجزائرالسيطرة على 18 حريق ا من أصل 20 في حرائق الغابات بالجزائر | مصراوى

Read more »

صحة غزة: الأطقم الطبية تحبس أنفاسها وهي تفاضل بين الجرحى.. ولن تغادر المستشفياتتدمير ٤٠ سيارة إسعاف وخروج ١٨ مسشتفى و٤٠ مركزا للرعاية الصحية الأولية

Read more »