الرئيس مدبولي يتفقد مركز طب الأسرة في قرية بني عدي ببني سويف، مؤكدًا أهمية الرعاية الصحية الأولية في مبادرة حياة كريمة، مع خدمات شاملة لـ 5 آلاف زيارة شهريًا.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مركز طب الأسرة التابع لقرية بني عدي بقرية مركز ناصر بمحافظة بني سويف. يأتي هذا التفقد في إطار المتابعة المباشرة لمشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة الرامية لتطوير القرى الريفية.

تطوير المنظومة الصحية في الريف المصري

أكد رئيس الوزراء أن تطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية يمثل محورًا استراتيجيًا لرفع كفاءة المنظومة الطبية. نظرًا لأن هذه المراكز تُعد نقطة الاتصال الأولى للمواطنين مع الخدمات الطبية، فإنها تلعب دورًا حاسمًا في تقليل الحاجة للسفر إلى المدن للحصول على رعاية أساسية.

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وشدد مدبولي على ضرورة توفير التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لتقديم خدمات الكشف والمتابعة والوقاية. يهدف هذا الاهتمام إلى تحقيق الاكتشاف المبكر للأمراض وضمان تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية.

توفير خدمات شاملة وتقليل الضغط على المستشفيات

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة مراكز طب الأسرة في جميع المحافظات. نظرًا لأنها البوابة الرئيسية للخدمات اليومية، فإنها تؤدي دورًا محوريًا في الوقاية والكشف المبكر ومتابعة الحالات الصحية.

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ويستهدف المركز خدمة أهالي قرية بني عدي والقرى المجاورة من خلال تقديم خدمات الكشف الطبي والمتابعة الدورية والتطعيمات ورعاية الأم والطفل. يعمل هذا النهج على تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية وتيسير حصول السكان على الخدمات الصحية بالقرب من منازلهم.

وأشار اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف إلى أن المشروع يهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة. يركز المشروع على تطوير المنشآت الطبية وتزويدها بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق المستفيدة من المبادرة.

تجهيزات طبية متطورة وفحص إشعاعي فريد

استعرض نائب وزير الصحة الدكتورة عبلة الألفي تفاصيل المبنى الذي يتكون من دور أرضي وطابقين علويين، ويتضمن عيادات الأسنان والأطفال وغرف متابعة الحمل. تشمل الخدمات أيضًا قياس المؤشرات الحيوية والأشعة والتحكم والتعقيم والمرافق المساندة لتشغيل المركز بكفاءة.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى أن المركز يضم جهاز أشعة سينية بقدرة 600 مللي أمبير. يميز هذا الجهاز المركز ليكون الوحيد على مستوى محافظة بني سويف الذي يتوفر به هذا القدرات، مما يسهل الفحوصات الإشعاعية ويسرع تشخيص الحالات محليًا.

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حوار مع المرضى ومعدلات التردد على العيادات

خلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مباشرًا مع المرضى واستمع إلى شكاواهم وطلبات الدعم الاجتماعي. إحدى السيدات قدمت حالة زوجها المتوفي وخمسة أبناء وناشدت إدراجها في برنامج تكافل وكرامة للحصول على الدعم الحكومي.

واطّلع رئيس الوزراء على سجلات تردد المرضى على العيادات، حيث أظهرت البيانات أن الوحدة تستقبل نحو 5 آلاف زيارة شهريًا. هذا الرقم يعكس أهمية المركز في تلبية الاحتياجات الصحية اليومية لسكان المنطقة المحيطة.