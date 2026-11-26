التقى رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي لبحث سبل تطوير التنسيق المشترك وتعزيز وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

التقى رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي اليوم الخميس السادس والعشرين من نوفمبر مع الأمين العام ل جامعة الدول العربية نبيل فهمي ، في لقاء تناول آفاق تطوير التعاون بين البرلمان العربي والجامعة العربية، والارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يدعم منظومة العمل العربي المشترك ويعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

أكد رئيس البرلمان العربي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب موقفا عربيا موحدا قادرا على التعامل مع التحديات الراهنة والتصدي للمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في الدفاع عن المصالح العربية، وتعزيز الحضور العربي الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادة الدول العربية ويصون أمنها واستقرارها ويحمي مقدراتها من أي تهديدات محتملة. من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الإطار ترحيب الجامعة بتقديم كل أوجه الدعم للبرلمان العربي، تعزيزا لدوره ومساهماته حيال الأولويات العربية، معتبرا أن المؤسسات العربية المشتركة تكمل بعضها بعضا، وأن تنسيق الجهود بينها يرفع من كفاءة العمل العربي ويجعله أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات الشعوب.

Also read بتروتريد تحدد 27 نوفمبر 2026 موعدا نهائيا لقراءة عدادات الغاز مع إتاحة سبل الدفع الإلكتروني

تطورات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. كما تطرق الحوار إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة والبرلمان العربي، بما يعزز دور منظومة العمل العربي المشترك ويدعم قدرتها على تحقيق أهدافها.

Advertisement

واستعرض الجانبان ملفات العمل المشترك المطروحة على جدول أعمال الفترة المقبلة، ومن بينها تطوير آليات التنسيق في القضايا التشريعية التي تتصل بالأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم الحوار البرلماني العربي مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم القضايا العربية ويعكس موقفا موحدا تجاهها. وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية أن يكون العمل العربي المشترك قائما على أسس واضحة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الحرص على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، والعمل على تهيئة مناخ يساعد على تسوية النزاعات وحماية المدنيين، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لاستعادة الثقة بين الشعوب والحكومات.

تفعيل آليات التشاور وتوحيد الرؤى العربية

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المتبادل على تفعيل آليات التشاور بين مؤسسات العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى حول القضايا المصيرية، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة الأزمات المتعددة، بما يسهم في بناء موقف عربي متماسك قادر على حماية المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والتنمية والاستقرار.