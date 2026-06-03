رئيس الوزراء الكويتي يتفقد مبنى الركاب (T1) بعد إعادة تأهيله

تفقد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي للاطلاع على أعمال الإصلاح والتطوير التي أعقبت هجوم مارس 2026. وأكد أن إعادة تشغيل المبنى تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الطاقة الكاملة للمطار، مشيداً بجهود الكوادر الوطنية التي أنجزت التأهيل في فترة قياسية.

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويت ي، بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار الكويت الدولي؛ للاطلاع على أعمال الإصلاح والتطوير والتأهيل التي أُنجزت خلال الفترة الماضية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على استعادة التشغيل الكامل لأحد أهم المرافق الحيوية في البلاد، والذي تعرض لأضرار نتيجة هجوم استهدف المطار في مطلع مارس 2026. وخلال الجولة، رافق رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل من المسؤولين حول حجم الأعمال المنفذة داخل المبنى، والتي شملت عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل والتحديث الفني للمرافق والخدمات التشغيلية.

ووفق المعلومات المقدمة، فإن أعمال التأهيل جاءت عقب الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء الهجوم، الأمر الذي استدعى خطة شاملة لإعادة التأهيل وضمان استعادة الكفاءة التشغيلية في أسرع وقت. وناقش رئيس الوزراء آخر مستجدات الخطط التشغيلية وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى التدابير الأمنية والاحترازية لضمان انسيابية حركة الملاحة وسلامة المسافرين والعاملين. كما اطلع على الاستعدادات لإعادة تشغيل المبنى واستقبال الرحلات وفق أعلى المعايير





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الكويت مطار الكويت رئيس الوزراء إعادة تأهيل مبنى الركاب

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