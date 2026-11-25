التقى الرئيس السيسي بممثلي شركات عالمية لبحث ضخ استثمارات في تحلية المياه والطاقة النظيفة، مع التركيز على توطين الصناعة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق الأمن المائي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في لقاء هام جمع كبار المسؤولين وقيادات القطاع الخاص، عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركة " سكاتك" النرويجية، وشركة " نانو إتش تو أو" الكورية المتخصصة في تكنولوجيا أغشية تحلية المياه ، وشركة " فيوليا" الفرنسية للتحلية. وقد حضر هذا الاجتماع الاستراتيجي بكل تأكيد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة " سكاتك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس الأولوية العليا التي توليها الدولة المصرية لمشاريع المياه والطاقة النظيفة.

التعاون الدولي في مشروعات تحلية المياه

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بشكل مباشر بمستوى التعاون القائم والراسخ بين مصر والشركات الثلاث المشاركة بالاجتماع، وذلك في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه الحيوية. وأشار الرئيس بشكل جلي إلى أن مشروعات هؤلاء الشركاء الاستثماريين تتوافق تماماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها الفعالة في مزيج الطاقة الوطني. كما أكد أن ما تمثله مشروعات تحلية المياه من ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي، يجعل منها محوراً مركزياً في خطط التنمية المستقبلية التي تتبناها الحكومة.

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أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد أهمية التعاون الوثيق مع الشركات الثلاث وتوسيع حجم استثماراتها داخل الأراضي المصرية، مشدداً في هذا الإطار على حرص الدولة الشديد على دعم وتمكين القطاع الخاص. ونبه الرئيس إلى سعي الحكومة الحثيث لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية. وشرح السيد الرئيس ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية فريدة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والفرص الاستثمارية الواعدة، والبنية الأساسية المتطورة، فضلاً عن الكوادر البشرية المؤهلة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العالمي.

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خطة "سكاتك" لضخ 5 مليارات دولار

من جانبهم، أعرب الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث عن تقديرهم العميق لعمق ومتانة العلاقات التي تجمع مصر بدولهم الأصلية، مؤكدين أن السوق المصرية تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية عالمياً. وأكدوا أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات تنموية وإصلاحات اقتصادية عززت ثقة شركاتهم في جدوى الاستثمار بها، ودفعها إلى مواصلة التوسع في أنشطتها واستثماراتها بالسوق المصرية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" استعرض خطة الشركة الدقيقة لضخ استثمارات جديدة تُقدر بنحو خمسة مليارات دولار خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

توطين الصناعة والالتزام بالجداول الزمنية

تشمل تلك الاستثمارات ضخ رأس المال في مشروعات تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الداعمة لجهود التحول الأخضر. كما شهد اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر وتحلية المياه، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجارية. وطالب بتبني رؤية متكاملة للاحتياجات المستقبلية في هذه القطاعات الحيوية، مع التشديد على أهمية توطين الصناعة في مصر، ولا سيما في مجالات إنتاج مستلزمات محطات التحلية ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة.