رئيس الوزراء يؤكد على التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي التدريجي وإجراءات لضبط الأسواق

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أعلن عن قرارات جديدة لضبط الأسواق وترشيد الاستهلاك، مع الإشارة إلى جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والاقتصادي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمنهجية تدريجية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الإصلاح الضرورية وتجنب فرض أعباء إضافية على كاهل المواطنين. وأوضح مدبولي أن الحكومة تضع في اعتبارها بشكل دائم البعد الاجتماعي، وتسعى جاهدة لتخفيف وطأة الضغوط المعيشية على المواطنين، وذلك بالتوازي مع المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة دقيقة لتأثير القرارات الاقتصادية على مختلف شرائح المجتمع، وتهدف إلى التدخل الفوري لتعديل أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على المواطنين أو الأنشطة التجارية، مع الحرص على استمرار عجلة التنمية والتقدم. \وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العمل وضبط الأسواق، وتضمن هذه الإجراءات تطبيق قرار يقضي بإغلاق المحال التجارية والمراكز التجارية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً ابتداءً من يوم الجمعة القادمة، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري. وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد وتحقيق الانضباط في الشارع العام، مشيرًا إلى أن الحكومة ستراقب عن كثب مدى تأثير هذه القرارات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، بهدف إجراء أي تعديلات ضرورية وفقًا للمستجدات وتقييم الأثر الفعلي لهذه الإجراءات. وأكد على أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة، والتصدي بحزم لممارسات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وذلك في إطار حرصها على حماية مصالح المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بالقرارات الاقتصادية، وذلك من خلال التواصل المستمر مع المواطنين ووسائل الإعلام، بهدف طمأنة الرأي العام وتوضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري. \وفي سياق آخر، كشف الدكتور مدبولي عن جهود الدولة في تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، مؤكدًا على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود التهدئة الإقليمية ودعم الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن مصر تسعى جاهدة إلى تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة. كما أشاد رئيس الوزراء بالاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية الذي يغطي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام كامل، مؤكدًا على حرص الحكومة على الحفاظ على هذا المخزون وتوفير السلع بأسعار مناسبة. وتطرق إلى التطورات الإيجابية المتوقعة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك اكتشافات غازية جديدة مرتقبة من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وتعزز من قدرته التنافسية. وأكد مدبولي على أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة نقدية مرنة تهدف إلى توفير العملة الأجنبية والموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني. وفي الختام، وجه رئيس الوزراء تهنئة خاصة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم كل الخير والبركة





