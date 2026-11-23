أحمد الصباح يوجه عتابا شديدا للحاضرين أثناء كلمة السفير العُماني علي الشنفري ثم يغادر الحفل، مما أثار جدلا واسعا حول آداب البروتوكول والردود الفعل.

أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، حيث يظهر رئيس مجلس الوزراء الكويت ي أحمد عبد الله الصباح وهو يوجه عتابا شديدا للحاضرين في حفل السفارة العُمانية باليوم الوطني لسلطنة عُمان. وقد أظهر التسجيل رئيس الوزراء وهو ينتقد الضوضاء والأحاديث الجانبية التي أثارتها الأصوات المرتفعة لدى الحضور، مما عاق بشدة سماع كلمة السفير العُماني علي الشنفري. وقال أحمد الصباح للحاضرين مخاطبا إياهم: عيب عليكم وما ينفع معاكم إلا القوة، قبل أن يغادر الحفل غاضبا وسط حالة من التفاعل الكبير مع الموقف.

تفاصيل الحدث وآلية التدخل المباشر

حدثت الواقعة خلال حضور رئيس الوزراء الكويتي أحمد الصباح وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الكويت ورؤساء البعثات الدبلوماسية حفل السفارة العُمانية. وشهدت الفعالية كلمة للسفير العُماني علي الشنفري، التي أثنى فيها على العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية خاصة وتوجيهات سامية من قيادتي البلدين. إلا أن استمرار الضوضاء والخلافات الجانبية دفع رئيس الوزراء للتدخل المباشر، معتبرا أن مستوى الصوت الذي رفعه الحضور لم يعد مقبولا في هذا السياق الرسمي.

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وكان التدخل المباشر من أحمد الصباح رد فعل عاجلا على تعطيل سير الكلمة الرسمية، حيث أكد أن استمرار مثل هذه السلوكيات يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام المتحدث. وقد وصف المشاهدون المشهد بأنه لحظة حرجة في البروتوكول الدبلوماسي، حيث تجاوزت الحدود التقليدية للصمت أو التلميح إلى الهدوء إلى عبارات صريحة تعكس انزعاجا شديدا من انعدام الانضباط في مناسبة تجمع مسؤولين رفيعي المستوى.

مواقف المتابعين والآراء المتباينة حول التدخل

تباينت ردود الفعل تجاه تصرف رئيس الوزراء، إذ رأى عدد من المتابعين أن تدخل أحمد الصباح جاء دفاعا عن احترام السفير العُماني علي الشنفري وتقديرا لمكانة المناسبة الرسمية. وأكد مؤيدو هذا الموقف أن الإنصات للمتحدث وإظهار الاحترام للضيوف من أبسط قواعد البروتوكول واللياقة، لا سيما في الفعاليات التي تجمع مسؤولين وشخصيات رسمية، مما يجعل من تصرف أحمد الصباح حماية للكرامة الدبلوماسية.

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في المقابل، ركزت آراء أخرى على طريقة التعبير عن الاستياء، معتبرة أن استخدام عبارات حادة أمام الحضور يفتح بابا للنقاش حول أسلوب التعامل مع مثل هذه المواقف. وانتقد البعض، بما فيهم المستخدم إيه 88 الذي وصف ردة الفعل بأنها كارثة، والأسلوب الذي اتخذته الحكومة الكويتية في التعامل مع الفوضى، معتبرين أن هناك طرقا أكثر هدوءا للتحكم في الموقف. كما اعتبر المستخدم فهد الراشد أن تصرف أحمد الصباح يعكس نقصا في اللياقة، بينما سخر المستخدم إلياس أمين من الموقف مقارنة بتعامل المعلم مع الطلاب.

من جانبه، قال المستخدم ماجد إن رئيس الوزراء الكويتي يبدو أنه يبحث عن مبررات لمغادرة الحفل، بينما لاحظ المستخدم سام أن تصفيق الحضور لرئيس الوزراء بعد مغادرته كان أشبه بمشهد تمثيلي. وفي رد فعل مختلف، قال المستخدم مذكر سالم إن الحضور صفق بترحيب لكلمة رئيس الوزراء لأن عتابه كان عتابا محبا، في حين رأى المستخدم أبو جراح أن توبيخ الحضور بعبارة عيب عليكم ممارسة بروتوكولية صحيحة من أعلى مسؤول حاضر.

التأثير على العلاقات الثنائية والمستقبل الدبلوماسي

أعاد المقطع تسليط الضوء على أهمية الالتزام بآداب حضور الفعاليات الرسمية والدبلوماسية، خصوصا أن مثل هذه المناسبات لا تقتصر على الجانب الاحتفالي، بل تعكس طبيعة العلاقات بين الدول ومستوى التقدير المتبادل بين ممثليها. وأكد المستخدم العماني أيمن الغيثي ما قام به رئيس الوزراء الكويتي بمثابة تعبير عن حب أصيل لعمان وغيره عاليه جدا، معتبرا أن الفعل جاء من منظور الحفاظ على هيبة المناسبة واحترام المتحدث، وهو ما يجعل من احترام الكلمات الرسمية والإنصات للمتحدثين جزءا أساسيا من نجاحها.

ومع استمرار الجدل حول الفيديو، واستمرار تساؤلات بشأن حدود الحزم في التعامل مع مظاهر عدم الالتزام، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات الحكومية الكويتية بشأن الواقعة أو ملابسات مغادرة رئيس الوزراء أحمد الصباح الحفل. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن الموقف الذي وثّقه مقطع الفيديو المتداول، مما يترك المجال مفتوحا لمزيد من التكهنات حول تأثير هذا الحدث على الصورة البروتوكولية للمستقبل، وما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين انضباط الحضور في الفعاليات الرسمية القادمة.

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وربط بعض المستخدمين مثل سيف خليفة مسؤولية ما حدث ببعض الضيوف الذين لم يلتزموا بأداب القاعة، بينما أشار المستخدم جنابي علي إلى أن غضب رئيس الوزراء كان ناتجا عن الفوضى، على عكس رأي المستخدم جابر المرد الذي اعتبر أن السبب هو حضور البعض دون دعوات رسمية. وفي السياق السياسي الأوسع، ذهب المستخدم راشد الدوسري إلى القول إن النظام الكويتي يتحول تدريجيا إلى نظام صدامي، في حين لم يتوقع المستخدم راي تكرار مثل هذا المشهد في المستقبل، مما يظل السؤال الأكبر دون إجابة رسمية حاسمة حتى اللحظة.