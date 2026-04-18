رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستعرض مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز النشاطات واللقاءات التي تمت خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، مع التركيز على الاقتصاد الأخضر، السياسات الاستباقية، وجذب الاستثمارات، ودور الأسواق الناشئة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع السيد أحمد كجوك ، وزير المالية، لمناقشة النتائج البارزة والاجتماعات التي عُقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد و البنك الدولي ين الأخيرة في واشنطن العاصمة.

في مستهل اللقاء، استعرض وزير المالية أبرز اللقاءات التي جمعته بنظرائه من وزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التركيز على أهمية تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة، خاصة في ظل الظروف العالمية المليئة بعدم اليقين. وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري، على الرغم من الصدمات الخارجية، أظهر مرونة ملحوظة في امتصاص هذه التحديات، وذلك بفضل السياسات الاستباقية والمتناغمة التي تنتهجها الحكومة، والتي تستهدف تحقيق توازن بين دعم النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتطرق وزير المالية خلال الاجتماع إلى لقائه بمجموعة من المستثمرين الدوليين، والذي نظمه بنك أوف أمريكا. وأوضح الوزير أنه أكد للمستثمرين على تعامل الدولة المصرية مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال إجراءات متوازنة ومنهجية مرنة، مع التركيز على أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية تهدف إلى ضبط المالية العامة، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز بيئة الأعمال. وشدد الوزير على أن الشفافية والمصداقية في الخطوات المتخذة ساهمت في منح المستثمرين رؤية أوضح حول مناخ الاستثمار في مصر. كما أشار إلى أن التسهيلات الضريبية المقدمة تساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.

في سياق متصل، استعرض وزير المالية خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ملف الأسواق الناشئة والدول النامية في مائدة مستديرة خاصة. وأكد الوزير خلال هذه المائدة أن الأسواق الناشئة هي الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، وأن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد والتوريد يمثلان أكبر التحديات على المستوى العالمي. كما أشار إلى أن إدارة ديون هذه الاقتصادات تتطلب حلولًا مبتكرة توازن بين الاستدامة والنمو، وأن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة، مع ضرورة توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية ومضاعفة الجهود الدولية لخفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وشارك الوزير أيضًا في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك RMB، حيث أكد أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والاستثمار الخاص. وأوضح أن الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون زيادة الأعباء.

كما شارك وزير المالية في حوار مفتوح آخر مع مستثمرين دوليين نظمته شركتا 'جيفريز إنترناشونال' و 'سوسيتيه جنرال'، مؤكدًا على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهات الحكومية لضمان سرعة الإجراءات والتواصل الفعال مع الأسواق والمستثمرين. وأكد الوزير خلال اللقاءات والاجتماعات التي شارك فيها على أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، وأن الإصلاحات الحكومية القوية أدت إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. وأضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية وبرامج دعم القطاعات ذات الأولوية. كما تم التنويه إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، سعيًا لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر للتنمية المستدامة.





