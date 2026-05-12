رئيس الوزراء يتابع خطط تشغيل وتسليم المشروعات العمرانية الكبرى بالعلمين وسانت كاترين والوراق

تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزيرة الإسكان لمراجعة الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة ومشاريع سانت كاترين ورأس الحكمة وتطوير جزيرة الوراق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً رفيع المستوى لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى التي تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقد شهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجموعة من المسؤولين والخبراء والاستشاريين. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير العمل في كافة مشروعات قطاع الإسكان، مع التركيز بشكل أساسي على خطط التسليم والتشغيل الفعلي لهذه المشروعات، نظراً لما تمثله من أهمية استراتيجية في تحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة والنهوض بالتطوير الحضاري في كافة أنحاء الجمهورية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وفيما يتعلق بمدينة العلمين الجديدة، قدمت المهندسة راندة المنشاوي عرضاً تفصيلياً عكس نسب تنفيذ متقدمة جداً في مختلف المكونات الإنشائية، حيث شمل ذلك الأبراج الشاطئية بمراحلها المتعددة، وأبراج مارينا تاورز، ومنطقة البحيرات الغربية، إضافة إلى منطقة الداون تاون بمرحلتيها. كما تم استعراض الإنجازات المحققة في المدينة التراثية والمباني التي دخلت حيز التشغيل بالفعل.

وفي الجانب السكني، تطرقت الوزيرة إلى مشروعات متنوعة تضم كمبوند مزارين، ومشروعات سكن لكل المصريين، والإسكان المتميز، وسكن مصر، بالإضافة إلى الحي اللاتيني الذي يعد أحد أبرز معالم المدينة. وأكدت الوزيرة أن الحي اللاتيني الذي يضم نحو 10316 وحدة سكنية أصبح جاهزاً بالكامل للاستلام، حيث تم تسليم عدد كبير من الوحدات بالفعل وإرسال إخطارات رسمية لبقية الحاجزين لسرعة الاستلام.

كما أشارت إلى تسليم نحو 1909 وحدة من إجمالي 2600 وحدة منتهية في الأبراج الشاطئية، مع استمرار العمل في تسليم بقية الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، وطرح فرص استثمارية واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي في المدينة. كما تم تناول الموقف التنفيذي للمرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وشبكات ري وطرق وميادين، بالإضافة إلى أعمال التشجير والزراعة لضمان بيئة مستدامة.

وعلى صعيد الرؤية المستقبلية، تهدف الدولة لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مركز إقليمي ودولياً متكاملاً لسياحة المؤتمرات والمعارض، واستضافة الفعاليات الكبرى طوال العام لضمان استدامة التشغيل وعدم اقتصار النشاط على فصل الصيف فقط. وفي هذا السياق، تستعد المدينة لاستضافة فعاليات بارزة في عام 2026، منها مؤتمر الجمعية العمومية للبنك الأفريقي، وقمة الاتحاد الأفريقي للمال والأعمال، وقمة ريادة الأعمال، ومهرجان الدولي للطعام، ومهرجان السياحة العلاجية، ومهرجان الفروسية للخيول العربية، ومؤتمر الضيافة العالمي، ومؤتمر سيتي سكيب، ومهرجان العالم علمين، ومعرض العلمين الدولي للكتاب.

كما تم مناقشة مشروع رأس الحكمة والترتيبات الخاصة بتوفير الأراضي البديلة في منطقة شمس الحكمة وتجهيزها بالمرافق والخدمات اللازمة. وبخصوص التجمع العمراني في سملا وعلم الروم، أشارت الوزيرة إلى التقدم الملحوظ في ترفيق منطقة السكن البديل والبدء في تنفيذ الخدمات الأساسية مثل المدارس والأسواق التجارية والوحدات الصحية. أما بالنسبة لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في مدينة سانت كاترين، فقد أكدت الوزيرة أن المشروع يمر بمراحله النهائية ومن المقرر الانتهاء منه كلياً بنهاية يونيو 2026.

وقد تم إنجاز أعمال مركز الزوار الجديد، ومبنى وساحة السلام، والنادي الاجتماعي بنسبة 100%، مع تطوير 231 بيتاً بدوياً، ووصول نسبة تنفيذ مركز البلدة التراثية إلى 98% والمنتجع السياحي إلى 99%، فضلاً عن تسليم المجمع الشرطي والحكومي الجديد بمحافظة جنوب سيناء. وفيما يخص تطوير جزيرة الوراق، تم استعراض تقدم الأعمال في تسليم الأراضي وصرف التعويضات العادلة للأهالي وتوفير البدائل العينية من وحدات أو أراضٍ سكنية وزراعية وفقاً للاشتراطات.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة العاجلة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تحديد 30 سبتمبر 2026 موعداً لبدء تسليم 792 وحدة سكنية كأولوية قصوى لأهالي الجزيرة، مع استمرار تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة لجميع السكان





