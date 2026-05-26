رئيس هيئة الإسعاف: خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى ممتدة حتى عودة الحجاج لأرض الوطن

تضمنت الخطة الاحترازية للوزارة للحج السياحي عدداً من التعليمات الهامة لضمان سلامة الحجاج، ومنها التأكيد على ضرورة البقاء داخل المخيمات خلال ساعات منع التفويج، وتوعية الحجاج بأساليب الوقاية من الإجهاد الحراري، وتوزيع المظلات الواقية عليهم لاستخدامها أثناء التحرك داخل المشاعر المقدسة.

مش هتخسروا حاجة- وقاية الحجاج من الإجهاد الحراري على رأس أولويات البعثة الرسمية للوزارة للحج السياحي. تلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في البعثة الرسمية للحج السياحي المصري المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية، المنشور الصادر عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة، متضمناً عدد من التعليمات الاحترازية الهامة التي جاءت استناداً إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية بارتفاع درجات الحرارة اليوم أثناء وقفة عرفات وكذلك في أيام التشريق.

ومن جهتها، قالت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن التعليمات الواردة في هذا المنشور تتضمن في مقدمتها أهمية قيام الحجاج بالبقاء داخل المخيمات بمشعر عرفات خلال ساعات منع التفويج وعدم قيامهم بالمشي أو التجمعات الخارجية، على أن يُطبق النظام ذاته على إبقاء الحجاج داخل المخيمات بمشعر منى خلال أيام التشريق من العاشرة صباحاً حتى الثانية مساءً، مع عدم قيامهم بالمشي أو التجمعات الخارجية.

وأكدت أن حماية الحجاج من مخاطر الحرارة المرتفعة وتوعيتهم بأساليب الوقاية من الإجهاد الحراري تأتي على رأس أولويات البعثة لهذا الموسم، وذلك في إطار الخطة المتكاملة وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتقديم موسم حج سياحي آمن وتوفير أعلى مستويات الراحة والسلامة والرعاية الصحية لضيوف الرحمن من حجاج السياحة المصريين. كما شددت على أهمية رفع درجة الوعي لدى الحجاج بضرورة الإكثار من شرب المياه واستخدام الزمزميات المبردة بانتظام، إضافة إلى توزيع المظلات الواقية عليهم لاستخدامها أثناء التحرك داخل المشاعر المقدسة، خاصة في فترات الحرارة المرتفعة.

كما تضمنت التنبيهات الواردة من وزارة الحج والعمرة السعودية ضرورة الالتزام بالنقل والتفويج وفق وسائل النقل المعتمدة، ومنع المشي الجماعي العشوائي داخل المشاعر المقدسة، فضلاً عن الالتزام بالتفويج لرمي الجمرات ومواعيد المغادرة من عرفات إلى مزدلفة، حفاظاً على سلامة الحجاج وانسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة. كما ورد بالتنبيهات أيضاً التأكيد على أنه عند عودة الحجاج لمكة المكرمة، يجب أداء الصلوات بالمساجد القريبة من مقار سكن الحجاج بمكة خلال أوقات الذروة، وعدم التوجه إلى المسجد الحرام في تلك الأوقات تجنباً للإجهاد والزحام، حيث إن مكة كلها حرم.

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة مُمثلة الإدارة المركزية لشركات السياحة بمخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للتعميم على جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الواردة في المنشور المُشار إليه، والتنبيه على حجاج السياحة بذلك حرصاً على سلامتهم.

واليوم هو يوم عيد الأضحى، الذي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ويتميز بتقديم القرابين في شكل حيوانات مُذبحة، وتقديمها للله كفدية لخطايا الناس. وتعتبر هذه المناسبة فرصة لتحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الروابط بين الأفراد والمجتمعات.





حج سياحي، وزارة السياحة والآثار، سامية سامي، خطة ا

