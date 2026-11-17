شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح المرحلة الثانية من مجمع هاير مصر الصناعي، ويضم مصنعا للثلاجات باستثمارات 70 مليون دولار يصدر إلى أكثر من 20 دولة.

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن مجموعة هاير. ويأتي الافتتاح استكمالا لمسيرة الشركة منذ افتتاح المرحلة الأولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية الكبرى بعيد العمال في مايو 2024.

حضر الفعاليات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية. كما شارك الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب لي بان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير، والمهندس أحمد الجندي المدير العام لشركة هاير مصر.

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مصنع ثلاجات بطاقة إنتاجية تقترب من 500 ألف وحدة سنويا

أوضح لي بان أن المرحلة الثانية تتضمن مصنعا للثلاجات، وتم الانتهاء من إنشائه في أقل من عام باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار. ومن المتوقع أن يوفر المصنع نحو 1000 فرصة عمل.

تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نحو 500 ألف وحدة تقريبا خلال مرحلته الإنتاجية الأولى. وسيعتمد المصنع على أحدث تقنيات التصنيع المتطورة لإنتاج ثلاجات ومجمدات ذكية وموفرة للطاقة.

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وبحسب ما ذكره لي بان، تُعد مدينة هاير مصر الصناعية "Haier Egypt Eco Park" أول مدينة صناعية صديقة للبيئة تعتمد تقنية التوأم الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بإجمالي استثمارات تبلغ 185 مليون دولار. وتعكس المرحلة الأولى التزام الشركة بتعميق التصنيع المحلي، إذ تبلغ نسبة العمالة المصرية 96.8% من إجمالي العاملين، كما بنت الشركة شراكات مع 68 مورداً محليا.

مواقف الحكومة وهاير من دور الصناعة في خفض الاستيراد

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على دعم المستثمرين الجادين، ولا سيما من يضخون استثمارات مباشرة ويوفرون منتجات عالية الجودة تحتاجها السوق المصرية. وأشار إلى أن ذلك يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وقال مدبولي إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الواعدة في الدولة، وإن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات القطاع، خاصة ما تمت مناقشته في منتدى مصر 2026 وما خرج به من توصيات. وأضاف أن الهدف يشمل تغطية احتياجات السوق المحلية من الأجهزة المنزلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير مزيد من العملة الأجنبية.

من جانبه، استعرض لي بان مسيرة مجموعة هاير التي تأسست في مدينة تشينغداو الصينية عام 1984. وذكر أنها تصدرت المركز الأول عالميا في مبيعات الأجهزة المنزلية الرئيسية لمدة 17 عاما متتالية، وأُدرجت ضمن قائمة Kantar BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية عالمية قيمة لمدة ثمانية أعوام متتالية.

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وأوضح لي بان أن إيرادات المجموعة في مصر تضاعفت عشر مرات خلال أربع سنوات. كما حققت أجهزة التكييف المنزلية المراكز الثلاثة الأولى من حيث الحصة السوقية خلال عامين فقط من بدء الإنتاج المحلي، فيما احتلت أجهزة التلفزيون والغسالات المركزين الرابع والخامس على التوالي.

تصدير إلى أكثر من 20 دولة وخطوات التوسع المقبلة

سيتم تصدير الدفعة الأولى من منتجات المصنع إلى أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتستهدف المجموعة التوسع للوصول إلى أكثر من 30 دولة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مجموعة هاير التزامها بزيادة استثماراتها المحلية والمساهمة في تعزيز مكانة شعار صنع في مصر، مع تطلعها إلى مواصلة الدعم والتوجيه في تيسير الإجراءات الاستثمارية وتعزيز التعاون الصناعي. وتربط المجموعة بذلك مصنعها الجديد بشركائها المصريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة.

بالنسبة للأسر المصرية، تعني المرحلة الثانية توفر ثلاجات ومجمدات موفرة للطاقة تسهم في حفظ الأغذية وتيسير متطلبات الحياة اليومية على مدار فصول العام.