رئيس الوزراء يناقش الملفات الإقليمية والمحلية مع الرئيس السيسي

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر التطورات بشأن التعاون الدولي ومشاريع الطاقة والمصانع، بالإضافة إلى ملف الحماية الاجتماعية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، سير العمل في تنفيذ التكليفات الرئاسية الأخيرة، والتي شملت ملفين استراتيجيين يتعلقان بالحماية الاجتماعية، وملف استدامة الاستثمارات الصناعية وفرص العمل.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بخطى حثيثة على متابعة آليات تنفيذ توصيات مخرجات "منتدى مصر 2026"، مشيراً إلى عقد اجتماعين أمس لبحث تفاصيل تنفيذ هذه التوصيات في القطاعات الحيوية.

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توجيهات الرئيس بشأن التصنيع المحلي

تناول الاجتماع أيضاً الملفات التي عقدها السيد الرئيس لمراقبة سير العمل، بما في ذلك اجتماع حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، حيث وجه فخامته بضرورة مواصلة العمل الحثيث لتعميق التصنيع المحلي داخل مصر.

وأوضح مدبولي أن التوجيهات الرئاسية تشدد على توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج بشكل ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

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تعزيز الشراكة الروسية الإفريقية

استهل رئيس الوزراء الاستعراض بفعاليات الرئاسة الأخيرة، مشيراً إلى استقبال الرئيس السيسي لرئيسة جمهورية سلوفينيا، حيث تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية والجهد المصري لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية-الأفريقية الثالثة بموسكو، مؤكداً أن نجاح الشراكة يقاس بالقدرة على تحويل التفاهمات إلى مشروعات مستدامة، مع إشادة بخطة عمل الشراكة للفترة 2027-2029.

وشمل الاستعراض لقاء الرئيس بالمدير العام للوكالة الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)، حيث أعرب عن تقدير مصر للتعاون في إنشاء محطة الضبعة النووية لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتلبية احتياجات الكهرباء.

التعاون المصري-الهنغاري والحوكمة

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس المجري، والذي أكد فيه على أهمية المشروعات القائمة في مجالات السكك الحديدية، وضرورة البناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين عام 2023.

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كما استعرض الاجتماع خطة ترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، التي أعدتها وزارتا المالية والتخطيط بالتعاون مع التنمية الاقتصادية، والرامية للتعامل مع سيناريوهات التوترات الراهنة في المنطقة.

اختتمت الاجتماعات باستعراض جولات رئيس الوزراء الميدانية، ولا سيما زيارة محافظة السويس لافتتاح مشروعات في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز مكانتها كمركز استثماري وجاذب للخدمات.