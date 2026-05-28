رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: برنامج دولة الفنون والإبداع استكشاف للثروات البشرية وتعزيز للقوة الناعمة لمصر

مقال للرئيس الشوربجي يسلط الضوء على مبادرة برنامج دولة الفنون والإبداع كاستكمال لاستراتيجية بناء الإنسان في جمهورية مصر العربية، ويؤكد على دور الشباب والمبدعين في مسيرة التنمية والريادة الثقافية والاجتماعية للدولة.

تحت عنوان استكشاف الثروات البشرية في دولة الفنون والإبداع ، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي ، أن مصر غنية بعقولها وشبابها وبركات وخبرات شيوخها، ثرية بعلمائها ومبدعيها، منارة علمية وثقافية، عظيمة بتاريخها وأمجادها، مطمئنة بفضل من الله ومنّة، دولة قوية بقيادة سياسية حكيمة ومؤسسات راسخة وقادرة على صون مقدرات البلاد ومصالح العباد، منصورة بلادنا وقاهرة لأعدائها.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة -في مقال بمجلة البيت ونصف الدنيا التي تصدر عن مؤسسة الأهرام- إن مصر تخطو بثبات نحو المستقبل، تبني وتُعَمّر وتشيد ولا تلتفت رغم حملات التشويه والتضليل وأكاذيب أهل الشر، وتكمل المسيرة بلا كلل ولا ملل حتى باتت بلادنا علامة نصر مضيئة في محيطها وإقليمها ينظر إليها العالم بتقدير واحترام يليق بمكانتها الدولية التي انتزعتها مجددًا بعد سنوات من المعاناة.

وأضاف مع تواصل ملحمة البناء والتعمير والتصنيع جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع على غرار برنامج دولة التلاوة لتكون استكمالاً لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي أرسَى دعائمها فخامة الرئيس، مبادرة بالغة الأهمية تؤكد أن قضية بناء الإنسان التي أولها الرئيس عناية خاصة وأولوية مرحلة وقاعدة انطلاق نحو المستقبل تترجم واقعيًا على الأرض باستمرار وبأشكال متنوعة ومبتكرة استثمارًا في العنصر البشري صانع الحضارة والتاريخ.

مصر منحت الشباب أولوية خاصة وحول دور الشباب المصري في مسيرة العطاء والبناء، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة منحت بلادنا الشباب أولوية خاصة، سواء تمكينا في مفاصل الدولة وجهاتها ومؤسساتها، أو تدريبًا وتأهيلا وإعداد قيادات قادرة على العبور للمستقبل، آمنت الدولة بقدراتهم وعملت على استغلال طاقاتهم ببرامج مستمرة لا تنقطع، واليوم الساحة مفتوحة أمامهم، كل يعمل ويبدع في مجاله وتخصصه يصقل مهاراته ويؤمن بقدراته ويثق أن خلفه دولة تُقدر العمل الجاد والمخلص وكل فكر مبدع وعمل مبتكر أو موهبة تستحق الرعاية والتنمية.

وأضاف أن برنامج دولة التلاوة حقق نجاحًا كبيرًا في اكتشاف كنوز الأصوات المصرية، بينما يأتي برنامج دولة الفنون والإبداع لتتسع الدائرة والمظلة لأبناء مصر الموهوبين لاستكشافهم بشكل متجرد في كل المجالات، بما في ذلك مجالي الرياضة والفنون، ليكون خطوة بالغة الأهمية تعكس توجه القيادة السياسية الداعم للعلوم والثقافة والفنون والتشجيع على الإبداع والابتكار في جميع المجالات. وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أن برنامج دولة الفنون والإبداع هو استدعاء جديد لأبناء مصر من المبدعين في مجالات متنوعة، وروح جديدة لاستنهاض الهمم واصطياد المهرة المبدعين المبتكرين المجتهدين، استكشاف لثرواتنا البشرية وانتقاء للنوابغ الموهوبين.

وتابع الشوربجى في مقاله دائمًا كانت بلادنا وما تزال منبعًا للفكر المستنير والفنون والإبداع منذ فجر التاريخ وحتى الآن، وفي جمهوريتنا الجديدة قيادة واعية رشيدة تعي جيدًا أهمية الاستثمار في البشر وبناء الإنسان واكتشاف النوابغ ووضعهم على الطريق الصحيح ثقلاً لمهاراتهم واستغلالاً لقدراتهم ودعمًا لبلادهم، نجومًا ساطعة ترسم ملامح مستقبل مبشر وواعد. وأضاف لقد رسخت مصر مكانتها كصاحبة مخزون استراتيجي بشري من حماة الهوية الوطنية المصرية وبناة المستقبل، دولة الفنون والإبداع فرصة مهمة وبرنامج وطني يعزز ويضيف لقوة مصر الناعمة ويكمل منظومة بناء الإنسان وتعزيز الريادة المصرية في مختلف المجالات.

وفي ختام مقاله، وجه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي التحية والتقدير للدولة المصرية التي تواصل العمل والبناء والإبداع رغم التحديات المهولة والأزمات العالمية المستمرة والمتواصلة ووجه التحية والتقدير لقيادة سياسية واعية تعاملت بحكمة و رشد مع قضايا المنطقة والع世界上最的 الشائكة، التحية والتقدير لشعب مصر العظيم الواعي النبيل الذي اصطف خلف قيادته ودولته لعبور أزمات وأوضاع دولية صعبة، شعب متحضر لم يلتفت لشائعات أو تنال من عزيمته سموم وأكاذيب الشر وأهله، وحفظ الله بلادنا وشعبها وقائدها، وستبقى مصر بإذن الله واحة للأمن والأمان والاستقرار ومنبعًا للفكر والإبداع والابتكار.. شكرًا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. وتحيا مصر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دولة الفنون والإبداع الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجي بناء الإنسان الثروات البشرية الشباب المصري الإبداع القوة الناعمة استراتيجية الجمهورية الجديدة

United States Latest News, United States Headlines