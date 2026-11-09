رئيس مجلس النواب المصري يلتقي نظيره القبرصي لبحث الشراكة الاستراتيجية

التقى المستشار هشام بدوي نظيره القبرصي أنيتا ديميتريو لتعزيز التعاون البرلماني والاستثماري بين مصر وقبرص، مؤكدًا الارتقاء للعلاقات لشراكة استراتيجية.

التقى المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب ال مصر ي، اليوم، أنيتا ديميتريو ، رئيسة مجلس النواب ال قبرص ي، في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية قبرص. وقد دارت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين في شتى المجالات.

تعزيز التعاون البرلماني والاستثماري

تناول المستشار هشام بدوي في مباحثاته الموسعة سبل تعزيز التعاون مع مجلس النواب القبرصي، مشددًا على تبادل الخبرات التشريعية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد بدوي بالزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، والذي توج بالتوقيع على الإعلان المشترك بشأن الارتقاء بالعلاقات المصرية القبرصية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

Also read تحديث أسعار سبائك الذهب عيار 24 في مصر: قائمة كاملة بالأوزان والتكاليف

كما أبرز رئيس مجلس النواب المصري اهتمام مصر بتعميق التعاون في مجالات الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية، وتشجيع تبادل الزيارات بين اتحادات ودوائر الأعمال للتعرف إلى الفرص المتاحة. وأكد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتفعيل جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين لتعزيز المنفعة المتبادلة.

موقف قبرص من الشراكة مع مصر

من جانبها، أكدت أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، على العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين، واصفة مصر بأهم حليف وشريك استراتيجي ليس لقبرص فحسب، بل للاتحاد الأوروبي أيضًا. وشددت على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بوصفه رافدًا مهمًا لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

Advertisement

كما شددت رئيسة مجلس النواب القبرصي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدة بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في ظل الظروف والاضطرابات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة حاليًا.

الزيارات الميدانية والمؤتمر الصحفي

عقب اللقاء، اصطحبت أنيتا ديميتريو المستشار هشام بدوي في جولة داخل المجلس، حيث استعرضت دور المجلس واختصاصاته، وآليات العمل فيه. ودون المستشار بدوي كلمة في دفتر تشريفات مجلس النواب القبرصي، أشار فيها إلى سعادته البالغة بزيارة جمهورية قبرص في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وفي ختام الزيارة، عقدت رئيستا مجلسي النواب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، استهلتته أنيتا ديميتريو بتقديم العزاء لمصر في حادث قطار العياط، مؤكدة تضامن قبرص مع مصر في هذا الحادث الأليم. كما أعرب المستشار هشام بدوي عن خالص تقديره لكلمات العزاء والمواساة الصادقة، مؤكدًا المتابعة الدقيقة للحادثة والدعاء بالرحمة للشهداء.