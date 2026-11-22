محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ينفي وجود أي خلافات مع هشام نصر نائب رئيس الزمالك، ويؤكد أن الجمهور كان له دور كبير في تتويج فريق كرة اليد بطلاً للسوبر على حساب الزمالك.

نفى محمد الغزاوي ، عضو مجلس إدارة ال نادي الأهلي ، وجود أي خلافات أو توتر بين ممثلي مجلسي إدارة نادياً الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أن كل ما دار بينهما كان مجرد تحيات عادية وتبادل لأدب اللقاء الرياضي. جاء هذا التوضيح في سياق مداخلته الصحفية التي أجراها مع الإعلامي سيف زاهر ضمن فعاليات برنامج "ملعب أون" الذي تُبث حلقاته عبر قناة أون سبورت الرياضية، وذلك في أعقاب تتويج فريق كرة اليد بالنادي الأحمر بلقب بطولة السوبر.

دعم الجماهير ومحورية دورها في الفوز

أكد محمد الغزاوي أن الجماهير الأهلاوية لعبت دوراً حاسماً ومركزياً في تتويج فريق كرة اليد بلقب السوبر على حساب الفريق المنافس من الزمالك، مشيداً بـ "القلعة الحمراء" ودورها الفعال. وأوضح الغزاوي أن حضور الجماهير كان قوياً وواسعاً، وأن هذا الدعم الجماهيري كان له تأثير مباشر وإيجابي كبير على أداء الفريق وتحقيق الفوز في المباراة النهائية للبطولة.

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تفاصيل اللقاء العابر مع نائب رئيس الزمالك

كشف عضو مجلس إدارة الأهلي عن التفاصيل الدقيقة للقاء الذي جمعته بـ هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال أحداث المباراة، موضحاً أن الأمر كان بسيطاً للغاية ولا يحمل أي دلالات خلافية. وذكر الغزاوي أنه التقى بهشام نصر خارج الصالة الرياضية عند وقت وصوله، حيث تبادلا التحية المعتادة وتبادلا بعض الأحاديث القصيرة قبل أن يدخل نصر إلى الصالة الرياضية قبله بفترة وجيزة.

احترام متبادل وعدم الوقوف للسلام

أوضح محمد الغزاوي أنه عند دخوله الصالة الرياضية حرص بشكل كبير على السلام على كافة المتواجدين بداخلها، وعندما حاول هشام نصر القيام من مقعده للسلام عليه، طلب منه الغزاوي صراحة عدم القيام. وأكد الغزاوي أنه طالب نائب رئيس الزمالك بالجلوس تأكيداً على احترامه الكبير له، مشدداً على أن العلاقة بين أعضاء مجلسي إدارة الناديين تتميز بالود والاحترام المتبادل.

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