تصدرت كلمة الرئيس السيسي أجندة النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، حيث دعا إلى إعادة صياغة مفهوم الشراكة مع إفريقيا وإصلاح المنظومة المالية العالمية لتخفيف ديون الدول النامية.

شهدت النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تركيزا مكثفا على القضايا الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية والعالم، حيث تربع على أجندة النقاشات السياسية المطالبة بإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف وتخفيف الأعباء الدينية عن الدول النامية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة.

رؤية استراتيجية لردم الفجوة الدولية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى تعكس رؤية مصرية استراتيجية تتجاوز التعامل مع الأزمات الراهنة إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل القارة الإفريقية.

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وأضاف فرحات أن هذه الرؤية تسعى لترسيخ دور مصر كشريك مؤثر في صياغة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا، مشيرا إلى أن المنتدى أصبح منصة مهمة للحوار حول قضايا الأمن والتنمية ومستقبل العلاقات الدولية.

وأوضح المحلل السياسي أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون إفريقيا شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي، يحمل رسالة بالغة الأهمية بشأن مكانة القارة وما تمتلكه من ثروات وموارد بشرية ومقومات استراتيجية.

وشدد فرحات على أن إفريقيا لم تعد مجرد طرف يتأثر بالتحولات الدولية، بل تمتلك القدرة على الإسهام في توجيهها وصناعة القرارات المرتبطة بمستقبلها ومصالح شعوبها.

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مطالب بإصلاح المنظومة المالية العالمية

أشار رئيس الحزب إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي تعكس إدراكا عميقا لاختلالات النظام العالمي الحالي، خاصة فيما يتعلق بأعباء الديون وارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والغذاء.

ووضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إتاحة فرص تمويل ميسر وطويل الأجل للدول النامية، بما يساعدها على تنفيذ خططها التنموية وتحسين مستوى معيشة مواطنيها.

وأضاف أن هذا التوجه يحقق التوازن بين مسؤولياتها الاقتصادية واحتياجات شعوبها، مؤكدا أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس تضع أمام المجتمع الدولي مسؤولية إعادة صياغة مفهوم الشراكة مع إفريقيا على أساس المصالح المتبادلة والعدالة في توزيع الفرص.

واستدرك فرحات مشيرا إلى أن القارة تمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهلها لتكون قوة فاعلة في بناء عالم أكثر استقرارا وازدهارا.

التنمية أساس السلام المستدام

أكد عضو مجلس الشيوخ النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بالمجلس ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان حملت رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية.

وأوضح رشاد أن هذه الرسائل عكست إدراكا مصريا عميقا للتحولات التي يشهدها النظام الدولي، وضرورة إعادة صياغة أسس التعاون مع القارة الإفريقية بما يحقق مصالح شعوبها ويعزز فرص التنمية والاستقرار.

وقال إن أبرز ما تضمنته كلمة الرئيس هو التأكيد على ضرورة الانتقال بإفريقيا من موقع التأثر بالقرارات الدولية إلى موقع المشاركة الفاعلة في صناعتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القارة بما تمتلكه من ثروات طبيعية وموارد بشرية وموقع جغرافي بالغ الأهمية، لا ينبغي أن تظل خارج دوائر التأثير في القضايا التي تمس حاضرها ومستقبلها.

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وأردف قائلاً إنه يجب أن يكون لها صوت مؤثر في صياغة أولويات الاقتصاد والسياسة الدوليين، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عن إصلاح النظام المالي الدولي وتخفيف أعباء الديون يلامس واحدة من أهم العقبات أمام تحقيق التنمية في إفريقيا.

تحديات التمويل ومستقبل الشراكات

بيّن رشاد أنه لا يمكن مطالبة الدول ببناء اقتصادات قوية وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل أعباء تمويلية متزايدة تحد من قدرتها على توجيه مواردها نحو احتياجات مواطنيها.

وأشار إلى أن توفير تمويل عادل وميسر يمثل ضرورة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

ووضح أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي تؤكد أن مفهوم السلام لا يمكن اختزاله في غياب الحروب والنزاعات، وإنما يرتبط بوجود اقتصادات قادرة على النمو، ومؤسسات قوية، وفرص عمل حقيقية.

وأردف عضو مجلس الشيوخ أن البنية التحتية تفتح آفاقا جديدة أمام الشعوب، لافتا إلى أن الاستثمار في التنمية يمثل أحد أهم المسارات لمعالجة جذور الصراعات ومنع تجددها.

وختم حديثه مشيرا إلى أن مصر تمتلك رصيدا سياسيا وتاريخيا مهما في علاقاتها الإفريقية، وتعمل على توظيفه لدعم مسارات التعاون المشترك، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو الشراكات الاقتصادية.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مجرد تنسيق المواقف إلى بناء مشروعات وشراكات تحقق عائدا ملموسا لشعوب القارة.