رئيس مجلس الشورى الإيراني: إيران تسيطر على مضيق هرمز وهناك استعداد للرد على أي تهديدات

أكد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، سيطرة بلاده الكاملة على مضيق هرمز، محذرًا من تقييد حركة المرور في حال استمرار الحصار الأمريكي. وأشار إلى تطور القدرات الدفاعية الإيرانية واستعدادها للرد على أي اعتداء، وكشف عن تفاصيل مفاوضات مقترحات وقف إطلاق النار والبنود المتفق عليها مع الجانب الأمريكي.

أعلن رئيس مجلس الشورى ال إيران ي، محمد باقر قاليباف، أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز ، مؤكدًا أنه في حال عدم رفع الولايات المتحدة للحصار الاقتصادي المفروض على طهران، فإن حركة المرور في المضيق ستتعرض حتمًا للتقييد. وفي مقابلة تلفزيونية، صرح قاليباف بأن مضيق هرمز يخضع لسيطرة الجمهورية الإسلامية ال إيران ية، وأن النهج المتبع يعتمد على مبدأ الخطوة بخطوة، حيث ينفذ الطرفان، الأمريكي وال إيران ي، تعهداتهما بشكل متبادل، حسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية (إرنا).

وأكد قاليباف قبول إيران لوقف إطلاق النار المؤقت 'حتى يلبي العدو مطالبنا'، مشيرًا إلى تحقيق تطور كبير في مجال الدفاع الجوي، حيث تم إسقاط حوالي 180 طائرة مسيرة، ووصف استهداف طائرة إف-35 بأنه 'ليس مجرد صدفة بل هو عملية ذات أبعاد فنية وتصميمية مختلفة'. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون جاهزة للرد 'إذا ارتكب أي خطأ'، وأن العدو فشل في إحداث فوضى داخلية وقرر اللجوء للهجوم العسكري دون جدوى.

وأكد قاليباف أن إيران تعاملت بحزم مع محاولة الولايات المتحدة إزالة الألغام، معتبرة ذلك 'انتهاكًا لوقف إطلاق النار'، وأن بلاده وصلت إلى حد المواجهة لكن العدو تراجع. وذكر قاليباف أنه أبلغ وفدًا أمريكيًا في إسلام آباد بأن أي تحرك لكاسحة ألغام أمريكية باتجاه الأمام 'فسوف نستهدفها حتمًا'، وأن الأمريكيين طلبوا مهلة 15 دقيقة لإصدار أمر بالانسحاب، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح قاليباف أن السيطرة على مضيق هرمز باتت في أيدي إيران، وأن قرار الأمريكيين بفرض الحصار لعدة أيام كان 'قرارًا متسرعًا وغير مدروس'، معتبرًا أنه من غير المعقول أن يتمكن الآخرون من عبور المضيق بينما لا تستطيع إيران ذلك. وأكد أن هيكلية بلاده لا تعتمد على الأفراد، وأن إيران كانت في الحرب المفروضة الثالثة 'أقوى بمراحل مما كانت عليه في الماضي في مجالي الهجوم والتصميم'.

أشار قاليباف إلى أن ترامب طلب وقف إطلاق النار لأنه كان 'المنتصرين في ساحة المعركة'، ولم يحقق هدفه بتغيير النظام أو تدمير القدرات الهجومية والصاروخية، مؤكدًا أن 'إيران ليست فنزويلا'. وشدد قاليباف على إمكانية تثبيت حقوق الشعب الإيراني وتحقيق هذا النصر، مؤكدًا استمرار إيران في عملها العسكري بكل حزم.

وكشف قاليباف عن إرسال العدو لمقترحات من 15 بندًا قدمها الجانب الباكستاني، وتمت دراستها في المجلس الأعلى للأمن القومي، وتم إعداد 10 بنود تتضمن مطالب وحقوق الشعب، تم تسليمها للجانب الباكستاني، مع توضيح عدم قبول البنود الأمريكية الـ 15، وأن البنود الـ 10 الإيرانية قابلة للتفاوض إذا قبلها الجانب الأمريكي. وتابع قاليباف أن الأمريكيين قدموا مقترحًا من 9 بنود لكن إيران أصرت على بنودها الـ 10، ووافق الأمريكيون، وطلبوا من باكستان إبلاغ الجانب الأمريكي بأن ترامب 'أن ينشر مطالبنا في تغريدة'، وأن النقاش دار حول كون حزب الله جزءًا من وقف إطلاق النار أيضًا، وأن من ضمن البنود الإيرانية الـ 10 كان هناك بند ينص على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في المنطقة، وعندما نشر رئيس وزراء باكستان تغريدته ذكر فيها كلمة حزب الله.

وأوضح قاليباف أنه عند ذهابهم إلى باكستان أُعلن وقف إطلاق النار في لبنان لكنه لم ينفذ بشكل صحيح، وكان نقاش الأمريكيين يدور حول عودة الحركة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وكان شرط إيران لتحقيق ذلك هو 'وقف إطلاق النار في لبنان'. وختم قاليباف بالقول إنه إذا كان الأمريكيون صادقين ولديهم حسن نية، فعليهم التخلي عن نهجهم الأحادي بفرض الإملاءات، وأن إيران تريد للدول التي ليست في عداء معها ولا تقف مع العدو أن تتمكن من عبور المضيق، ولا تسعى لخلق حالة من انعدام الأمن، وأن مضيق هرمز كان يمثل قدرة كامنة وتحولت اليوم بالكامل إلى قدرة فعلية، معتقدًا بوجوب استفادة جميع شعوب المنطقة والعالم من المضيق، على عكس الأمريكيين.

يذكر أن هذه التصريحات تأتي في سياق التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على طهران وجهودها النووية، إضافة إلى التحديات الأمنية في منطقة الخليج، مما يجعل مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، نقطة محورية في هذه الصراعات. وقد شدد قاليباف على القدرات العسكرية الإيرانية المتزايدة، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والمسيرات، مما يعكس استراتيجية طهران لردع أي اعتداء محتمل.

كما تطرق إلى الجهود الدبلوماسية التي قادتها باكستان للتوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى الاختلافات بين المطالب الأمريكية والإيرانية، وإصرار إيران على حقوقها وسيادتها. إن تركيز إيران على مبدأ المعاملة بالمثل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وربط استقرار المنطقة بإلغاء الحصار، يشير إلى استراتيجية واضحة تسعى من خلالها طهران إلى استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، واستعادة حقوقها الاقتصادية.

كما أن إشارته إلى دور حزب الله في مفاوضات وقف إطلاق النار يعكس ارتباط القضايا الإقليمية ببعضها البعض، والرغبة الإيرانية في توسيع نطاق أي اتفاق ليشمل جميع حلفائها. إن الرسالة الواضحة من قاليباف هي أن إيران لن تتنازل عن سيادتها أو حقوقها، وأنها مستعدة للدفاع عن مصالحها بكل قوة، وأنها تسعى إلى بناء نظام إقليمي مستقر يعود بالنفع على جميع دول المنطقة، بعيدًا عن الهيمنة الخارجية.

وتشير هذه التصريحات إلى تعقيدات المشهد الجيوسياسي في المنطقة، حيث تلعب القوة العسكرية والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية أدوارًا متداخلة. إن سيطرة إيران على مضيق هرمز، إذا تم تأكيدها، سيكون لها تداعيات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة على المستوى العالمي، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل إمداد الطاقة.









