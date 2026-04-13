رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة تشيد باستضافة الأهلي لبطولة إفريقيا للسيدات وتؤكد على أهمية الوحدة الإفريقية

أعربت بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن فخرها باستضافة النادي الأهلي لبطولة إفريقيا للسيدات، مشيدةً بالجهود المبذولة لنجاح البطولة وتأكيدها على أهمية الوحدة الإفريقية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

أعربت بشرى حجيج ، رئيس الاتحاد الإفريقي لل كرة الطائرة ، عن فخرها وتقديرها لاستضافة النادي الأهلي ل بطولة إفريقيا لل كرة الطائرة سيدات ، والتي تجرى منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء حتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري. وأكدت حجيج خلال كلمتها في حفل الافتتاح الذي أقيم عصر اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل، أن البطولة تمثل فرصة سانحة لتعزيز وحدة شعوب القارة السمراء وتوثيق العلاقات بينها، وأن إقامتها على الأراضي ال مصر ية تشكل جسرًا هامًا للتواصل والتفاهم بين الشعوب الإفريقية. وأشادت بالدور المحوري الذي تلعبه مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرة إلى أن استضافة الأهلي للبطولة تمنحها زخمًا إضافيًا، نظرًا لما يتمتع به النادي من تاريخ عريق وإرث رياضي عظيم، بالإضافة إلى قدرته على توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة لضمان نجاح البطولة، بما يتماشى مع التزامه العميق تجاه محيطه الخارجي ودوره كنموذج يحتذى به في القارة.

وجهت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، شكرًا خاصًا لإدارة النادي الأهلي، وعلى رأسهم مجلس الإدارة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى الجهود الحثيثة التي بذلوها لتوفير كل ما يلزم لنجاح البطولة، مؤكدة على أن ما لمسته من حفاوة الاستقبال وتذليل العقبات يمثل دافعًا كبيرًا للفرق المشاركة لتقديم أفضل ما لديها من أداء. وأثنت على روح الفريق الواحد والعمل الدؤوب الذي أظهره جميع العاملين في النادي، مما ساهم في تهيئة الأجواء المثالية لكافة الفرق المتنافسة، وتمكينها من إبراز قدراتها بأقصى طاقة ممكنة. كما أشادت بالخبرة الطويلة التي يتمتع بها النادي في تنظيم البطولات القارية والعالمية، والتي تجعل منه شريكًا مثاليًا في إنجاح مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكدة على أن استضافة الأهلي للبطولة تعكس مدى التزامه بتطوير كرة الطائرة في القارة الإفريقية.

وخاطبت بشرى حجيج اللاعبات المشاركات في البطولة برسالة مؤثرة، مؤكدة على أنهن يمثلن روح البطولة وقدوة للفتيات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وأنهن سفيرات للقارة اللواتي يحملن على عاتقهن مسؤولية تعزيز قيم الرياضة وأخلاقياتها، وشددت على ضرورة تقديم أفضل ما لديهن من أداء يعكس معاني الروح الرياضية الحقيقية، والتي تساهم في تعميق الروابط بين شعوب القارة السمراء، وتوثيق أواصر الأخوة والتآخي بينها. كما حثت اللاعبات على الاستمتاع بالتنافس الشريف، وإظهار الروح الرياضية العالية، والتعاون فيما بينهن، وتعزيز قيم اللعب النظيف، والتحلي بالأخلاق الحميدة، مؤكدة على أن البطولة فرصة لتبادل الخبرات والثقافات، والتعرف على حضارات القارة الإفريقية المتنوعة والغنية. وأشارت إلى أن المشاركة في البطولة تمنح اللاعبات فرصة للتعلم والتطور، وتحسين مهاراتهن، وتحقيق أحلامهن وطموحاتهن، وتمثيل بلادهن بأفضل صورة ممكنة، وشددت على أهمية دور الرياضة في توحيد الشعوب وبناء الجسور بين الثقافات المختلفة. وأكدت على أن البطولة تعكس التزام الاتحاد الإفريقي بتطوير كرة الطائرة في القارة، ودعم اللاعبات والفرق المشاركة، وتعزيز مكانة الرياضة الإفريقية على الساحة العالمية.





