رئيس مجلس الأمناء يوجه نصائح هامة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل امتحانات 2026

بيان من عبد الرؤوفعلام вокруг الاستعداد النفسي والأكاديمي لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026، مع التركيز على الدعم الأسري، والمراجعة الفعالة، وتنظيم الوقت، وأهمية النوم الكافي وعدم التشتت داخل قاعة الامتحان.

قدم عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين مجموعة من النصائح الهامة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق امتحانات عام 2026. أكد في بيان إعلامي على أهمية توفير الدعم النفسي من أولياء الأمور خلال هذه الفترة، مشدداً على ضرورة خلق بيئة هادئة ومستقرة للمذاكرة داخل المنزل، والابتعاد عن بث القلق والتوتر في نفوس الطلاب.

كما دعا إلى تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وبجهودهم التي بذلوها طوال العام الدراسي، بدلاً من التفكير في أي طرف غير مشروعة للحصول على درجات وهمية. وشدد رئيس المجلس على ضرورة متابعة المصادر التعليمية الرسمية، والاعتماد على المراجعات والمنصات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم فقط. بالنسبة للطلاب، وجه了一片 إلى ضرورة التركيز والمراجعة الواعية، واستثمار الوقت في مراجعة الدروس وحل نماذج الامتحانات السابقة للاعتياد على نمط الأسئلة المتوقعة.

كما أكد على أهمية تنظيم الوقت والحصول على قدر كافٍ من النوم، خاصة ليلة الامتحان، لأن الإرهاق يقلل من القدرة على التركيز واستدعاء المعلومات. وفيما يتعلق بمكان الامتحان، نصح رئيس المجلس الطلاب بقراءة الأسئلة بعناية فور دخول قاعة الامتحان، وترتيب الإجابات بهدوء، وعدم الالتفات إلى أي محاولات للتشتيت قد تحدث داخل اللجنة. واختتم بيانه بتقديم خالص تمنياته لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق، مؤكداً أن جهودهم المخلصة هي الأساس لبناء مستقبل مشرق لأنفسهم ولوطنهم.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 سيكون غدًا في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، وتم نشر جداول الامتحانات لبقية 18 يومًا. كما تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية





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