رئيس وزراء بوروندي يستقبل السفيرة المصرية لتعزيز التعاون الثنائي

التقى رئيس وزراء بوروندي نيستور نتاهونتوي السفيرة المصرية في بوروندي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون في الطاقة والتعليم وقضايا حوض النيل.

التقت السفيرة انجي شريف السمنودي ، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي ، بريستوز الجمهورية نيستور نتاهونتوي ، وذلك في جولة دبلوماسية تهدف إلى تعميق الروابط الاستراتيجية بين البلدين الأفريقيين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستمرار الدبلوماسي والسياسي الذي تسعى إليه القاهرة لبناء جسور تعاونية متينة مع الدول الشقيقة في القارة السمراء، وتعزيز الوجود ال مصر ي الدبلوماسي في المنطقة.

تعزيز العلاقات الثنائية والآليات المشتركة

تناول الجانبان خلال الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين مصر وبوروندي، مع التركيز على البناء على النتائج الملموسة التي خرجت بها الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس البوروندي إلى الأراضي المصرية. وقد شارك الرئيس البوروندي في هذه الزيارة في قمة منتصف المدة وقمة مبادرة نياد (NEPAD) التي استضافتها مدينة العلمين، حيث التقي بفخامة رئيس الجمهورية المصرية على هامش الفعاليات المذكورة.

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وهدفت المحادثات إلى إحداث دفعة جديدة وجوهرية للعلاقات الثنائية، من خلال تفعيل الآليات المؤسسية للتعاون، وأبرزها اللجنة المشتركة التي تعمل كمنصة للتنسيق بين وزارات البلدين. وتسعى الإدارة المصرية إلى تحويل الزيارات الرسمية إلى مذكرات تفاهم وعقود عمل ملموسة تخدم مصلحة شعبي البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.

مجال الطاقة والتعليم وجامعة سنجور

تم بحث فرص التعاون المكثف في مجالات الطاقة والكهرباء، مستفيدين من الخبرات المصرية الراسخة في إدارة شبكات التوزيع وإنتاج الطاقة المتجددة. كما ركز الجانبان على الاستفادة من إمكانات جامعة سنجور، التي تعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في بوروندي، في دعم وتأهيل الكوادر البوروندية المتخصصة في مختلف المجالات التقنية والإدارية.

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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البوروندي نيستور نتاهونتوي عن اعتزاز بلاده العميق بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. وأكد متطلعًا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك الذي يعود بالنفع المتبادل على الطرفين، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكات في القطاعات التنموية والتعليمية.

كما أعرب نيستور نتاهونتوي عن سعادته واعتزازه بمشاركة مصر في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بدعم البنية التحتية التعليمية في القارة الأفريقية وتعزيز القدرات البشرية المحلية.

قضايا أفريقيا وحوض النيل

تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، والتي تكتسي أهمية استراتيجية لكل من القاهرة وبوروندي. وفي مقدمتها ملف الأمن المائي والتعاون بين دول حوض النيل، والذي يُعد من أبرز الملفات التي تترقبها الساحة الإقليمية والدولية. وأكدت السفيرة انجي شريف السمنودي على أهمية الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي، وتحقيق المصالح المشتركة التي تضمن استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

في سياق متصل، شدد رئيس الوزراء البوروندي نيستور نتاهونتوي على ضرورة الالتزام بمبادئ الحوار والتوافق وحسن الجوار، بوصفها ركائز أساسية لا غنى عنها لتسوية أي خلافات محتملة وتعزيز التعاون البنّاء بين دول حوض النيل. ودعا إلى أهمية تبني النهج الإقليمي الموحد为解决 التحديات المائية لضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة في الاستفادة من موارد النهر الكبرى.