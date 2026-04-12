رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: تأييد إسرائيل في انحدار.. وتل أبيب تورط أمريكا

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على تراجع الدعم الدولي لإسرائيل، محذراً من تورطها للولايات المتحدة في صراعات مكلفة. كما ناقش التحديات السياسية الداخلية في أمريكا، وتعقيدات العلاقات مع إيران، والأزمات الإنسانية.

كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ب مجلس الشيوخ ، عن انخفاض كبير ومتسارع في نسب التأييد ل إسرائيل على المستوى الدولي، مستنداً في ذلك إلى إحصائيات متعددة. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن تل أبيب قد ورطت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب لن تجلب لها أي فوائد، بل على العكس، ستُكبّدها خسائر.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لتسريع وتيرة حربها ضد إيران، وذلك لعدة أسباب، منها إدراكها بأنها لن تجد في المستقبل رئيساً أمريكياً أو كونجرس أمريكياً أو حتى شعباً أمريكياً يدعم تل أبيب بالصورة السياسية التي تجدها اليوم، وليس فقط بالدعم العسكري. يُذكر أن هذا التصريح يأتي في سياق تقييم دقيق للعلاقات الدولية وتغير موازين القوى في المنطقة والعالم، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها إسرائيل في ظل التطورات السياسية الراهنة.\من ناحية أخرى، تطرق الدكتور كمال إلى الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن حصول الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى بدء إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما سيفاقم الانقسام السياسي في البلاد. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت نجاحات في حربها ضد إيران، خاصة في استهداف منصات الصواريخ والبحرية الإيرانية، لكنها لم تحقق الانتصار الحاسم الذي تسعى إليه. هذا التحليل يعكس وجهة نظر الخبير السياسي حول طبيعة الصراع في المنطقة والعالم، وتأثير العوامل الداخلية والدولية على مسار الأحداث. كما يسلط الضوء على أهمية تحليل البيانات والإحصائيات لفهم التغيرات في الرأي العام العالمي والتأثيرات المحتملة على العلاقات بين الدول.\علاوة على ذلك، استعرض الدكتور كمال التحديات التي تواجهها إسرائيل في سياق القضية الإيرانية، مؤكداً على أهمية تحليل الموقف الحالي والمتغيرات التي تؤثر عليه. وأشار إلى تعقيدات المفاوضات الإيرانية - الأمريكية، والمسائل الخلافية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق. كما تطرق إلى التفاعلات الدولية بشأن برنامج إسرائيل النووي، مشيراً إلى التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تجري في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، تناول الدكتور كمال قضايا أخرى ذات صلة، مثل الحملة القومية لمكافحة الأمراض الحيوانية في مصر، والوضع الإنساني لبعض الأفراد المتضررين من الأحداث. هذا التحليل الشامل يعكس رؤية متعمقة للتطورات السياسية والأمنية في المنطقة، ويسلط الضوء على أهمية التفكير النقدي في فهم التحديات والفرص المتاحة





