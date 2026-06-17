رئيس الزمالك يعلن الحل النهائي لأزمة أرض النادي بالسادس من أكتوبر بعد أكثر من 20 عامًا

أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن أزمة أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر وصلت إلى مرحلة الحل النهائي بفضل دعم الدولة وتوجيهات القيادة السياسية مما يضمن حقوق الجميع ويفتح صفحة جديدة من الاستقرار والاستثمار للنادي.

أعلن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك انتهاء أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر والتي استمرت لأكثر من عقدين مؤكدًا أن الملف وصل إلى مرحلة الحل النهائي بدعم وتوجيهات من مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والاستثمار داخل النادي.

أوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مجلس الإدارة واجه تحديات كبيرة منذ توليه المسؤولية وكان ملف الأرض من أكثر القضايا تعقيدًا وإلحاحًا خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية وسحب الأرض. وأضاف أن أهمية الملف استدعت تدخل الدولة مؤكدًا أن نادي الزمالك أحد الكيانات الرياضية الوطنية الكبرى وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا حاسمًا في الوصول إلى حل نهائي للأزمة التي استمرت لأكثر من عشرين عامًا.

ووجه رئيس الزمالك الشكر للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية كافة مؤكدًا أن الحل الذي تم التوصل إليه راعى حقوق الدولة المصرية بالكامل وفي الوقت نفسه حافظ على حقوق النادي ومصالح أعضائه وجماهيره





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