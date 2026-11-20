رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد أن الاستقلال يعني صون سيادة لبنان وحرية قراره الوطني، واستعادة كامل الأرض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون تراجع.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ، اليوم الجمعة، أن مفهوم الاستقلال يرتكز على صيانة سيادة البلاد وحرية قرارها الوطني، مشدداً على أن الدولة يجب أن تكون الحصرية في اتخاذ قرارات الحرب والسلم. وقد جاء هذا التصريح الصريح في سياق إعادة تأكيد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة اللبنانية، والتي تتطلب التحرر الكامل من أي أشكال التبعية الخارجية.

تأكيد سيادة الدولة في قرارات الحرب والسلم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة وحدها ينبغي أن تكون صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دون أي شريك أو منازع في هذا الحق السيادي. وأضاف في بيانه المنشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن هذا المبدأ يقتضي بسط السلطة الحكومية على كامل أراضي لبنان، وذلك باستخدام قواها الذاتية وحدها، مما يعني عدم وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة ومراقبتها الرسمية.

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ربط الاستقلال باستعادة كامل الأراضي اللبنانية

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن الاستقلال لا يكتمل ولا يتحقق بشكل كامل إلا من خلال استعادة الأرض اللبنانية بكامل مساحتها. وأوضح أن هذا الالتزام يعني عدم توفير أي جهد لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للمهجرين إلى مدنيهم وقراهم التي هجروا منها، معبّراً عن عزم الحكومة على متابعة هذه المسيرة حتى تحقيق الغاية المنشودة.

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الوعي بالتحديات والاستمرار في مسيرة الإصلاح

أوضح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه يدرك جيداً حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة لتنفيذ القرارات الصارمة التي تم اتخاذها لتحقيق الاستقلال التام والسيادة الكاملة. ومع ذلك، أكد لكل اللبنانيين ضرورة الثقة التامة بعدم وجود أي مجال للتراجع أو التهاون أمام الالتزامات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية تجاه مصالح الشعب والمصالح الوطنية العليا.

بناء دولة واحدة بجيش واحد وعلم واحد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الوطني بكل عزم وإصرار، بهدف تحقيق استقلال ناجز وسيادة كاملة على أرض الوطن. وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو بناء دولة واحدة تجمع اللبنانيين تحت علم واحد وجيش واحد، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة عادلة وقادرة تليق تطلعات اللبنانيين وتستحقها الأجيال المقبلة المتعاقبة.