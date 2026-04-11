رئيس البنك الدولي يحذر من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى احتمالية تراجع النمو وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى تأثيرات على أسواق الطاقة والسياحة.

حذر رئيس البنك الدولي ، أجاي بانجا، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تحمل في طياتها تداعيات اقتصادية عالمية قد تكون مدمرة، حتى في ظل الهدنة الهشة. فقد صرح بانجا في مقابلة مع وكالة رويترز، أن المخاطر الاقتصاد ية تتفاقم بشكل كبير في حال انهيار الهدنة وتصاعد الصراع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الآثار المحتملة. أشار بانجا إلى أن التوترات الإقليمية المستمرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مع وجود سيناريوهات مختلفة تتوقف على مسار الحرب .

فقد توقع تراجعًا في معدلات النمو العالمية يتراوح بين 3 إلى 4 نقاط مئوية في السيناريو الأساسي، حال انتهاء الحرب مبكرًا، بينما قد ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة في حال استمرار الحرب لفترة أطول. وأوضح أن الأثر الاقتصادي يزداد عمقًا وتعقيدًا مع استمرار الصراع، مما يتطلب دراسة متأنية وخطط استجابة مرنة. كما تطرق بانجا إلى تأثيرات الحرب على التضخم، متوقعًا ارتفاعًا في معدلاته يتراوح بين 200 و 300 نقطة أساس. وحذر من أن التأثير قد يصل إلى 0.9 نقطة مئوية إضافية إذا استمرت الحرب، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي، ويهدد الاستقرار المالي. وذكر أن الحرب أثرت بالفعل على أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% نتيجة اضطراب الإمدادات وتعطيل صادرات النفط والغاز والأسمدة والهيليوم وغيرها من السلع. كما أشار إلى تأثر قطاعات السياحة والنقل الجوي في العديد من المناطق، مما يبرز اتساع نطاق التداعيات الاقتصادية للحرب. أكد بانجا على أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي العالمي، حتى في حال نجاح جهود التهدئة الحالية. وأشار إلى أهمية التنسيق الدولي والتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع، وضرورة وضع خطط طوارئ لمواجهة السيناريوهات المحتملة. وأضاف أن البنك الدولي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمالي للدول المتضررة من الأزمة، وتقديم الخبرات اللازمة لمساعدة تلك الدول على التعافي. هذا بالإضافة إلى أهمية قيام الحكومات باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف العبء على المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة. وشدد على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. في سياق متصل، أعلنت وكالات التصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس جهود الحكومة المصرية في إدارة المخاطر الاقتصادية، وتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي. هذا في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة المصرية تحركات لزيادة الاستثمارات الصناعية، بهدف تقليل أعباء الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines