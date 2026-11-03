رئيس الجمهورية يربط التعاون المصري السلوفيني بميناء كوبر

السيسي يلتقي رئيسة سلوفينيا ويؤكد ربط الموانئ المصرية بميناء كوبر لتعزيز السلاسل اللوجستية والتبادل التجاري في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي.

أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال استقباله اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التكامل في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية بين البلدين. جاء هذا التأكيد في إطار زيارة ناتاشا بيرتس موسار ، رئيسة جمهورية سلوفينيا ، إلى القاهرة لبحث سبل توسيع نطاق الشراكة الثنائية.

ربط الموانئ المصرية بميناء كوبر

ركزت المباحثات التي عقدت بين الرئيس السيسي والرئيسة السلوفينية على تطوير الروابط التجارية من خلال ربط الموانئ المصرية بميناء "كوبر" السلوفيني. وأشار الرئيس إلى أن هذا الارتباط سيسهم بشكل مباشر في تكامل سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين مصر وسلوفينيا.

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أضاف رئيس الجمهورية أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من الموانئ والممرات اللوجستية. هذه البنية توفر سرعة فائقة في النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية، مما يخلق فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري مع سلوفينيا كشريك اقتصادي مهم.

مجالات التعاون المشترك والمستهدف

اتفق الجانبان على إعداد برنامج عمل محدد يضم جداول زمنية واضحة لتطوير التعاون التجاري والاستثماري. تستهدف هذه الخطة تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين لتسهيل التعاملات التجارية.

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تشمل المجالات المستهدفة في هذا التعاون الثنائي الطاقة والصناعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى قطاعات النقل والسياحة والثقافة والاتصالات. كما ركز الجانبان على أهمية التحول الرقمي كأحد المحركات الأساسية لدعم فرص الاستثمار والإنتاج المشترك.

التقنيات الحديثة والاقتصاد الأخضر

أبدت الرئيسة ناتاشا بيرتس موسار تقديرها لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدة حرص بلادها على فتح آفاق جديدة للتعاون. وأشارت إلى وجود فرص واعدة في مجالات إدارة الموارد المائية، والتعليم، والبحث العلمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما لفتت رئيسة سلوفينيا الانتباه إلى أهمية تدوير المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر كجزء من استراتيجية التعاون المستقبلي. وأكدت ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، لا سيما داخل الأمم المتحدة، لخدمة المصالح المشتركة.

الملفات الإقليمية والقضية الفلسطينية

تناولت اللقاءات آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التركيز الخاص على الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. عبر الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف الرئيسة السلوفينية الداعمة للقانون الدولي والسلام، ودعمها لتخفيف معاناة المدنيين في مناطق الصراع.

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فيما رحبت الرئيسة بيرتس موسار بالدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدة التزام سلوفينيا بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية. وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في التشاور السياسي لدعم جهود إحلال السلام في المنطقة.