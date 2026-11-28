أشاد أولف ميرنيز، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المعاقية، بنجاح استضافة مصر لبطولة كأس العالم 3×3، مؤكداً قدرتها على استضافة منافسات عالمية كبرى.

أشاد أولف ميرنيز ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المعاقية، بشكل كبير بالتنظيم ال مصر ي للنسخة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المعاقية بنظام 3×3، والتي اختتمت منافساتها اليوم بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لتبوء مكانة أكبر في تطوير اللعبة على المستويين الأفريقي والدولي.

تجربة مصر في استضافة كأس العالم

أكد ميرنيز أن انطباعه العام عن البطولة والتنظيم المصري كان إيجابيًا للغاية، مشيراً إلى إعجابه الكبير بالمنشآت الرياضية التي استضافت المنافسات، ومستوى التجهيزات العالية، وسهولة الوصول والحركة داخل الصالات، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المتطوعون واللجنة المنظمة.

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وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أنه كانت لديه بعض التحفظات قبل إقامة البطولة في مصر، بعدما تلقى آراءً تشير إلى وجود تحديات أمام تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في القارة الأفريقية، لكنه فوجئ بمستوى التنظيم والهدوء التام في سير العمل، مؤكداً أن التجربة المصرية بددت هذه المخاوف تماماً.

وأضاف ميرنيز أن مصر قادرة على لعب دور أكبر في مستقبل كرة السلة على الكراسي المعاقية داخل القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن نجاح استضافة المونديال يفتح الباب أمام تنظيم المزيد من البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة، مما يعزز من حضور مصر الرياضي العالمي.

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الخطط المستقبلية والاتحاد الدولي

وضح ميرنيز أن الاتحاد الدولي يملك عدداً من البطولات التي يمكن أن تستضيفها مصر مستقبلاً، من بينها منافسات الفئات السنية تحت 19 و23 و25 عاماً، إلى جانب بطولات أخرى تسهم في تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة، مؤكداً أن استضافة مثل هذه الأحداث تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرات ورفع مستوى المنافسة.

تطرق رئيس الاتحاد الدولي إلى خطط تطوير اللعبة في أفريقيا، مشدداً على أهمية العمل التدريجي لبناء منظومة قوية، من خلال تأهيل المدربين والمتخصصين في التصنيف، وتطوير قدرات اللاعبين، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة للدول الأفريقية، بما يساعد على انتشار اللعبة وتحقيق تقدم ملموس على مستوى القارة.

وأكمل ميرنيز أنه لا يتوقف تطوير كرة السلة على الكراسي المعاقية عند تنظيم البطولات فقط، بل يحتاج إلى كوادر مؤهلة قادرة على قيادة العمل، وتعاون مستمر بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع ضرورة وضع أهداف واضحة وخطط قابلة للتنفيذ لضمان الاستدامة.

الفرص المتاحة والمشاركة الأفريقية

أشار ميرنيز إلى أن تطوير اللعبة في القارة الأفريقية يتطلب بنية تحتية بشرية قوية، مشدداً على ضرورة دعم المدربين الفنيين والمتخصصين في تصنيف الرياضيين المعاقين، لضمان رفع الكفاءة التنافسية للدول المشاركة في المستقبل.

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وختماً، أكد رئيس الاتحاد الدولي أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها في خريطة كرة السلة على الكراسي المعاقية، وأن ما شاهده خلال زيارته للمونديال يمثل خطوة إيجابية نحو مزيد من التعاون واستضافة أحداث دولية جديدة خلال المرحلة المقبلة، مما يعكس جاهزية مصر التامة لهذا النوع من التنظيمات.