رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقي بمدير هيئة تنظيم الأدوية في بوتسوانا

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدكتور سيما ديجينغ، مدير هيئة تنظيم الأدوية في بوتسوانا، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2026. وتم تبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الرقابية وأفضل الممارسات التنظيمية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية.

في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الإفريقية الشقيقة، التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ، بالدكتور سيما ديجينغ، مدير هيئة تنظيم الأدوية في بوتسوانا ، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2026.

وتناول الجانبان فرص التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تبادل الخبرات الرقابية وأفضل الممارسات التنظيمية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تبادل الخبرات والمعارف الفنية، ويسهم في تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية وفق أحدث المعايير الدولية





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هيئة الدواء المصرية هيئة تنظيم الأدوية في بوتسوانا تعاون تنظيمي تبادل خبرات

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