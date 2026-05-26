رئيس مصر يتلقى تهنئة ملك البحرين بقدوم عيد الأضحى ويؤكد عمق العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مكالمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يهنئه فيها بعيد الأضحى، مؤكدًا على تعزيز العلاقات المصرية-البحرينية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

في إطار العلاقات الثنائية المتينة بين مصر ومملكة البحرين ، تلقى صاحب السمو الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين ، اليوم.

وجّه جلالة الملك خلال المكالمة تهنئته الحارة للسلطان المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للمملكة العربية المصرية وشعبها دوام التقدم والازدهار وتعزيز القيم النبيلة التي تحكم العلاقات العربية والإسلامية. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أعرب عن عميق شكره وامتنانه لتلك اللفتة الكريمة، داعياً الله تعالى أن يعيده على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب البحريني الشقيق نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد المتحدث في تصريحاته أن الاتصال هاتفياً جاء ليؤكد عمق الروابط بين البلدين، مؤكداً على حرص القيادة المصرية والبحرينية على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار. وشدد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق السياسي الثنائي، وإيجاد آليات فعّالة للتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، الأمن الإقليمي، وتوسيع برامج التعاون الثقافي والاجتماعي.

وقد أشار المتحدث إلى أن هذه الخطوات تأتي في وقت تشهد فيه الدولة المصرية مرحلة حاسمة من البناء والتنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس السيسي، ما يعزز أواصر الصداقة والاخاء بين الشعبين. من جانب آخر، تزامناً مع هذا الاتصال، قدم عدد من الهيئات والمؤسسات المصرية، منها المجلس القومي للمرأة، وأبو شقة للاتحاد العام للمنظمات الأهلية، والبرلمان، تهانيهم الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعوا إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم والوحدة الوطنية في هذه الليلة المباركة، مؤكّدين أن هذه الروح الوطنية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الوطن العربي. إن هذا التبادل الودي بين القادة يعكس إيماناً عميقاً بأهمية العلاقات الثنائية القوية كأساس لخلق مستقبل مزدهر للمنطقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العلاقات الدولية مصر البحرين عيد الأضحى التعاون الثنائي

United States Latest News, United States Headlines