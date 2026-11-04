رئيس الجمهورية يوجه بوقف العمل بمنشور وقف المنح لدعم الأمن القومي العربي

توجيهات الرئيس السيسي لوقف منشور المنح تعكس التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي عبر الدبلوماسية.

رحبت تنسيقية شباب الأحزاب السياسية رسميًا بالتوجيهات الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت بضرورة وقف العمل فورًا بمنشور وقف المنح، في خطوة استراتيجية تعزز من موقف مصر الدبلوماسي.

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار حرص القيادة السياسية على دعم القضية الفلسطينية والعمل الجاد على استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية وحجر زاوية في حماية الأمن القومي العربي.

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ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تهدد الأمن الإقليمي، حيث يعكس التوجه الرسمي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر مع الدول العربية الشقيقة، وحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التعاون العربي الموحد.

أبعاد الموقف الدبلوماسي المصري

أكدت مصادر مطلعة أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية خفض التوتر الإقليمي، ودعم الحلول السلمية للأزمة الإيرانية، وتجنب التصعيد، يعكس رؤية مصرية مسؤولة تدرك خطورة استمرار الصراعات وانعكاساتها السلبية على أمن واستقرار الشعوب العربية.

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وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب إلى أن الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار البحرين والدول الخليجية الشقيقة، يؤكد ثبات السياسة المصرية في مساندة الأشقاء، انطلاقًا من مبدأ أن الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تقبل التجزئة أو التفرقة.

الجهود نحو سلام شامل ومستقر

شدد وكيل اللجنة، على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بالتوازي مع مواصلة الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف التصعيد، وصولًا إلى سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحفظ استقرار المنطقة.

وتنصحية بمواصلة العمل الدبلوماسي الفعال، أكدت التنسيقية أن الحركة السياسية المصرية تتحرك دائمًا من أجل تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأدوات رئيسية لحل النزاعات، مما يعزز من مكانة مصر كمركز استقرار في المنطقة.

التزام بمواقف عربية موحدة

وتستمر مصر في التركيز على توحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية التي تواجه المنطقة، من خلال دعم الحلول السلمية وتجنب التصعيد، مما يعكس التزامها الراسخ بالنظر إلى أن الأمن العربي هو أمن مشترك لا يمكن التهاون فيه.