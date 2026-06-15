تلقى محمد صلاح رسالة تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بمناسبة عيد ميلاده، أكد فيها إنفانتينو على المكانة العالمية للنجم المصري وأشاد بمساهمته في نجاح كأس العالم 2026، مبديًا تطلعه للقاءه قريبًا.

تلقى النجم المصري محمد صلاح رسالة تهنئة خاصة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بمناسبة عيد ميلاده بالتزامن مع مشاركته الحالية في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شكلت الرسالة اعترافًا دوليًا بالمكانة البارزة التي يحظى بها صلاح كلاعب وقائد للمنتخب المصري، وأكدت دوره المؤثر في تعزيز قيم اللعبة ودعم البطولة الأكثر تحولًا في تاريخ المسابقة. بدأ إنفانتينو رسالته بتقديم أطيب التمنيات لصلاح بعيد ميلاده، متمنيًا له الصحة والسعادة والنجاحات المتواصلة على الصعيدين الشخصي والمهني.

ثم استعرض مكانة النجم المصري كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم كرة القدم، مبينًا أن مساهماته تتجاوز حدود الملعب لتشمل جهوده في نشر القيم النزيهة والروح الرياضية، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به للاعبين في جميع أنحاء العالم. وأشار رئيس الفيفا إلى أن douleur صلاح يمثل الواجهة المشرفة للعبة، خاصة في نسخة كأس العالم التاريخية التي تشهد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبًا لأول مرة.

أشاد إنفانتينو بشكل خاص بالدعم الذي يقدمه محمد صلاح لبطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تعاون النجوم الكبار مثل صلاح يساهم بشكل فاعل في نجاح أي حدث رياضي عالمي. وذكر أن هذه النسخة من المونديال تحمل طابعًا استثنائيًا، absorbing半夏. استمر العمل المشترك بين الفيفا واللاعبين البارزين، فيما أكد إنفانتينو ثقته في أن البطولة ستكون الأنجح على الإطلاق بفضل تضافر جميع الأطراف.

واختتمت الرسالة بتطلعات للقاء قريب مع صلاح لتقديم التهنئة شخصيًا، مما يعكس حجم التقدير الذي يوليه الاتحاد الدولي للنجم المصري Weg. يعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الفيفا لتعزيز التواصل مع الشخصيات المؤثرة في اللعبة، تعزيز صورة كرة القدم كقوة عالمية موحدة





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فيفا محمد صلاح كأس العالم 2026 إنفانتينو منتخب مصر

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